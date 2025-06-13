Коли святкують свято Всіх святих українського народу 2025 року: дата, історія, традиції

Всіх святих українського народу 2025 / © Фото з відкритих джерел

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День усіх святих українського народу є перехідним святом, адже його дата прив’язана до дня святкування Трійці, який, в свою чергу, залежить від того, на коли припадає Великдень.

Коли свято Всіх святих українського народу 2025 року

2025 року ми святкували Великдень 20 квітня, а Трійцю (П’ятидесятницю) 8 червня. А це означає, що перша неділя після Трійці — 15 червня.

День усіх святих українського народу: що це за свято

Свято визначили рішенням Синоду єпископів української церкви від 1991 року. Це день, коли вшановується пам’ять всіх українців, які допомогли просвітити шлях християнства. Зокрема, згадуються й ті святі, чиї діяння служили на благо українців чи церкви, але залишилися невідомими.

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Особливого значення це церковне свято набуло під час повномасштабної війни. Релігія, нажаль, завжди була інструментом впливу Росії. Так, наприклад, Московський патріархат канонізував низку українських святих, зокрема, Антонія та Феодосія Печерських, княгиню Ольгу, князя Володимира Великого, Петра Могилу тощо. І така фальсифікація не єдина.

Традиції Дня усіх святих українського народу

Традиційно українці йдуть на богослужіння до церкви. Але, якщо у вас немає можливості відвідати храм, достатньо щиро помолитися вдома. Зазвичай, молитву виголошують своїм покровителям за упокій померлих і здоров’я близьких. День слід провести у духовно світлих думках.

День усіх святих українського народу є завершенням Зелених свят або Троїцької седмиці. В церковній традиції він вважається сприятливим для заручення, вінчання. А ось в народі кажуть, що цього дня не слід вирушати у далеку подорож, переїжджати або залишати двері будинку відчиненими.