Коли святкуватимемо Петра і Павла 2025 року: період посту, традиції і прикмети

Коли Петра і Павла 2025 року / © unsplash.com

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День Петра і Павла традиційно настає після завершення Петрового посту — періоду духовного очищення, що розпочинається через тиждень по Святій Трійці. Дізнайтеся, на яке число припадає це важливе християнське свято 2025 року.

День Петра і Павла: історія

Святий Петро (справжнє ім’я — Симон) був одним із дванадцяти апостолів, учнем і близьким соратником Христа. Він вважається першим єпископом Риму, тобто першим Папою. Ісус назвав його “каменем”, на якому буде збудовано Церкву. Петро активно проповідував у Юдеї, а згодом у Римі, де, за переказами, був розіп’ятий вниз головою приблизно 64 року за наказом імператора Нерона.

Святий Павло (раніше — Савл із Тарсу) спершу переслідував християн, але після чудесного навернення став ревним апостолом язичників. Його послання до ранніх християнських громад стали основою християнського богослов’я. Павло також загинув мученицькою смертю в Римі, ймовірно, того ж року, що й Петро, бувши обезголовленим.

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Свято Петра і Павла було встановлене ще в перших століттях християнства на згадку про спільний день мученицької смерті апостолів Петра і Павла. За церковним переданням, їх стратили в Римі 29 червня, і саме ця дата стала днем вшанування їхньої пам’яті. У V столітті це свято вже широко відзначалося в християнському світі.

Коли святкуватимемо Петра і Павла за новим календарем

Починаючи від 1 вересня 2023 року, Православна церква України та Українська греко-католицька церква офіційно перейшли на новоюліанський календар, що ближчий до григоріанського. Через цю реформу більшість церковних свят отримали нові дати — вони посунулися на 13 днів раніше, ніж у старому стилі.

Зокрема, якщо раніше День святих апостолів Петра і Павла святкували 12 липня, то відтепер це свято припадає на 29 червня. Саме цього дня 2025 року українські християни вшановуватимуть пам’ять двох великих апостолів.

Коли Петрів піст 2025 року: які його традиції

2025 року Петрів піст триватиме від 16 до 28 червня — це двотижневий період духовного очищення та стриманості, що починається після Трійці (П’ятидесятниці) і завершується напередодні свята святих апостолів Петра і Павла, яке за новим календарем припадає на 29 червня.

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Цей піст має змінну тривалість, оскільки залежить від дати Великодня. 2025 року він триватиме 13 днів. У порівнянні з Великим постом Петрівка вважається м’якшою — вірянам дозволено споживати рибу, морепродукти та рослинну їжу, за винятком середи та п’ятниці, коли встановлені більш суворі обмеження.

Традиції Петра і Павла

У храмах цього дня проводяться святкові літургії на честь апостолів, які вважаються стовпами Христової Церкви. Віряни моляться про зміцнення віри, духовну витривалість і захист від зла.

Завершення Петрового посту спонукає багатьох вірян до сповіді й святого причастя. Це вважається духовним оновленням перед літом.

У деяких регіонах цього дня згадують померлих родичів, запалюючи свічки та молячись за їхні душі.

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Після двотижневого посту господині готують щедру трапезу: з рибою, пирогами, медовими ласощами. Святковий стіл — вияв вдячності Богу за літні дари.

У народі казали: “Прийшов Петро — почалось жниво”. Саме з цього дня в багатьох регіонах починали масово косити сіно, збирати врожай, особливо жито. Апостол Петро вважався покровителем хліборобів.