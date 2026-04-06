Коли святкуємо Юрія Весняного 2026 року: дата, чому цей день такий особливий

Коли день святого Юрія 2026 року

День Юрія, або Юрія Весняного, святкують щороку 23 квітня за новим церковним календарем. 2026 року він припадає на четвер.

Для багатьох свято — не просто позначка в календарі, а символ відродження природи, коли холод зимових місяців відступає, а сила життя і родючість прокидаються під опікою легендарного героя на білому коні.

Свято глибоко вплетене в українську культуру: воно поєднує християнську пам’ять про святого мученика з давніми народними обрядами, що передавалися з покоління в покоління. Початківці знайдуть пояснення основних дат, ритуалів і прикмет, тоді як досвідчені читачі зможуть дізнатися про історичні корені, регіональні особливості та сучасне втілення традицій. Юріїв день нагадує: боротьба з темрявою можлива не лише в легендах, а й у турботі про землю, тварин і близьких.

Святій Юрій Змієборець: від римського воїна до українського покровителя

Святий Юрій, відомий також як Георгій Переможець, народився приблизно між 256 і 285 роками в Каппадокії (сучасна Туреччина). Син грецького воїна та благочестивої матері, він рано залишився без батька, який загинув за віру, і сам обрав шлях воїна. Юрій швидко здобув високі чини при дворі імператора Діоклетіана, жорстокого гонителя християн. Коли почалися масові переслідування, він не зрікся віри, попри загрозу катувань, втрату багатства та становища.

Мучеництво святого вражає стійкістю духу: його кидали в яму з вапном, катували колесом і палили, але Юрій залишався непохитним. 23 квітня 303 року в Нікомедії його обезголовили. Легенда про порятунок царської доньки від дракона символізує перемогу добра над хаосом і язичництвом. Цей сюжет ліг в основу численних ікон: герой у сяючих обладунках на білому коні перемагає потвору списом.

Культ святого швидко поширився: у Візантії він став патроном імператорів, у Європі — хрестоносців і лицарів. На Русі-Україні його шанували від X століття. Князь Володимир хрестився біля храму святого Георгія в Херсонесі, а Ярослав Мудрий заснував місто Юр’їв (нині Біла Церква) і Георгіївський монастир у Києві. Освячення першого храму Юрія в Києві 1051 року закріпило осінню дату, а весняна — 23 квітня — символізує життя та оновлення.

В Україні святий Юрій став близьким покровителем: він охороняє козацтво, війська, місто Львів, де собор Святого Юра з величним вершником і досі вражає. Його образ надихає на захист рідної землі — від середньовіччя до сучасності.

Коли святкується День Юрія

З переходом Православної Церкви України та УГКЦ на новоюліанський календар 2023 року більшість нерухомих свят стабілізувалися. День святого Юрія Переможця завжди святкують 23 квітня. За старим юліанським календарем воно припадало на 6 травня, але новий стиль узгоджений із природними сезонами.

Іменини Юрія святкують кілька разів на рік через різних святих із цим ім’ям:

4 лютого — ранній мученик;

23 квітня — головний, Юрій Переможець;

23 червня — ще один святий Георгій;

31 липня;

26 листопада — осінній Юрій, пов’язаний із київським храмом.

Весняний Юрій символізує відродження, а осінній — мудрість і підготовку до зимового спокою.

Обряди та традиції весняного Юрія

Головний ритуал — перший вигін худоби на пашу. Господарі брали освячену вербу та легенько торкалися нею корів, овець і коней, промовляючи слова захисту від хижаків і хвороб. На Харківщині для тварин стелили червоний пояс як символ життя. На Київщині клали замкнений ланцюг, щоб оберігати худобу. На Гуцульщині стадо проганяли між двома вогнищами, символічно очищуючи тварин.

Ще один звичай — збір ранкової роси. Її використовували для краси, здоров’я та родючості. Поля обходили з хресним ходом, закликаючи врожай. На Поділлі обідали просто в полі, залишки паски закопували для рясного жита. На Уманщині дівчата плели вінки з молодого жита і освячували їх на хоругви. Молодь обливалася водою для дощу, пастухів також — символічно, для родючості. Святому Юрію відводилася роль не лише воїна, а й небесного пастуха, що пробуджує землю.

Прикмети, заборони та ворожіння

Якщо зозуля закує до Юрія — рік буде неврожайним або худоба хворітиме. Перший спів солов’я — добра прикмета. Дівчата ворожили на женихів, рахуючи кукування зозулі.

Заборонялося сваритися, працювати гострими інструментами, займатися рукоділлям, лаяти тварин та відмовляти жебракам. Ці правила формували повагу до природи і людей, роблячи день святковим і чистим.