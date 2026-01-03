ТСН у соціальних мережах

Коли святкуємо Водохреще 2026 року: все, що потрібно знати

Хрещення Господнє, або Богоявлення, — одне з головних дванадесятих свят православної традиції, дата якого є неперехідною та зафіксованою у церковному календарі.

Тетяна Мележик
Водохреща 2026 року

Водохреща 2026 року / © unsplash.com

2026 року українці святкуватимуть його за новоюліанським календарем.

Чому дата Хрещення Господнього змінилась

Раніше Православна Церква України користувалася старим — юліанським — календарем, згідно з яким Хрещення Господнє (Водохреща або Богоявлення) святкували 19 січня.

2023 року ПЦУ ухвалила рішення перейти на новоюліанський календар, який вважається більш точним і сучасним:

  • досконаліший за юліанський;

  • точніший за григоріанський, ближчий до реальних астрономічних подій.

Через цю зміну всі неперехідні свята, включно з Хрещенням Господнім, змістилися на 13 днів раніше. Саме тому Водохреща 2026 року припадає на 6 січня.

Що таке свято Водохреща

Хрещення Господнє — одне з головних двунадесятих свят православної церкви, що завершує різдвяні святки та має глибокий сакральний сенс для українського народу. Це свято відоме також під назвою Богоявлення і відзначає момент, коли Ісус Христос прийняв Хрещення в річці Йордан від Іоанна Хрестителя.

Під час хрещення Спасителя світ уперше сприйняв повноту Пресвятої Трійці: Бог-Отець промовив з небес, Син Божий хрестився у водах Йордану, а Святий Дух явився у вигляді голуба. Цей день символізує не лише духовне оновлення, а й очищення водою, що стало головною традицією свята.

Традиції та обряди на Водохреща

Традиції та обряди на Водохреща / © Pixabay

Традиції та обряди на Водохреща / © Pixabay

Водохреща в Україні пронизане багатими традиціями:

  1. Водосвяття — освячення води у церкві та природних водоймах, надаючи їй цілющих властивостей;

  2. Купання в Йордані — занурення у крижану воду, що символізує очищення від гріхів та оновлення тіла й духу;

  3. Водохресний вечір — пісна вечеря напередодні свята з традиційними стравами: кутею, узваром, пісним борщем;

  4. Народні звичаї — прибирання домівок, щедрування, випускання голубів під час освячення води; хрести з воску символізують Святу Трійцю та оберігають родину.

Особливе місце в традиціях займає підготовка ополонки у формі хреста, освячення води священиком та символічні ритуали, що збереглися з дохристиянських часів.

Святковий стіл на Водохреща

Незважаючи на піст і духовний зміст свята, українці готують різноманітні пісні страви, що мають символічне значення:

  • Голодна кутя — без масла та вершків;

  • Узвар — компот із сухофруктів;

  • Пісний борщ — можна додати в’ялені фрукти;

  • Риба, вареники, голубці та пироги — з різними пісними начинками;

  • Печиво «Хрести» — обрядовий смаколик, що символізує добробут.

Суть свята Водохреща

Водохреща (Хрещення Господнє, Богоявлення) — це не просто церковне свято, а духовне оновлення та єднання з історичною та культурною спадщиною українського народу. Пірнаючи в ополонку, освячуючи воду та виконуючи обряди предків, кожен українець шанує явлення Святої Трійці, очищення душі та тілесне оздоровлення.

Свято Водохреща — це гармонійне поєднання віросповідання, традицій та народних звичаїв, що передаються з покоління в покоління.

