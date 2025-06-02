Коли святого Володимира 2025 року: дата за новим календарем, традиції, історія свята

Коли святого Володимира 2025 року / © Pixabay

Реклама

Що це за свято, яка його історія і коли святкуємо за новим календарем.

День святого Володимира 2025 року: дата

До переходу на новоюліанський календар (1 вересня 2023 року) українці святкували День святого Володимира 28 липня, але тепер більшість церковних свят припадають на 13 днів раніше.

Отже, 2025 року ми будемо вшановувати святого Володимира 15 липня.

Реклама

Цього ж дня в Україні святкують ще одне важливе свято — День Хрещення Київської Русі. Адже саме князь Володимир Великий посвятив Русь.

Ким був Володимир Великий

Батьком Володимира Великого був київський князь Святослав. Вигравши війну проти своїх братів, він зайняв престол.

З історії відомо, що головним досягненням під час правління Володимира Великого стало хрещення Київської Русі, заснування Київської митрополії, яка підпорядковувалася Константинополю.

Тризуб, який є сучасним гербом України, був символом Володимира Великого. Він використовував його як герб своєї династії. Також цей князь відомий тим, що почав першим карбувати власні золоті монети.

Реклама

Чому День Хрещення Київської Русі такий важливий

Це свято вшанування встановлення християнства в нашій країні. В церквах цього дня проводяться святкові богослужіння на честь Володимира Великого.

Завдяки християнству київські землі були приєднані до іншого цивілізованого світу. Воно викорінило язичницькі обряди з принесенням в жертви людей і тварин, сформувавши новий напрямок для розвитку суспільства.

Що не можна робити у День святого Володимира

В давнину наші предки намагалися цього дня не жати зерно, адже це вважалося поганою прикметою. Також не можна виходити на поле, тому що там ходять примари. Важка робота під забороною, день слід провести в молитві.