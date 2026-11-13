Коли Святвечір 2026 року: дата за новим календарем, 12 традиційних страв і головні звичаї

Коли Святвечір 2026 року

Реклама

Святвечір — особливий день напередодні Різдва Христового, коли українські родини традиційно збираються за спільною вечерею. До свята готують кутю, узвар та інші пісні страви, а також дотримуються звичаїв, які передаються з покоління в покоління.

Розповідаємо, на який день тижня припадає Святвечір 2026 року, що має бути на святковому столі та які традиції пов’язані з цим днем.

Реклама

Коли Святвечір 2026 року

2026 року Святвечір припадає на четвер, 24 грудня, а наступного дня, у п’ятницю, 25 грудня, українці святкуватимуть Різдво Христове.

Реклама

Такі дати пов’язані з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар 2023-го. Відтоді більшість нерухомих церковних свят святкують на 13 днів раніше, ніж за старим стилем.

Водночас Українська православна церква та окремі парафії Православної церкви України продовжують дотримуватися юліанського календаря. За ним Святвечір святкутимуть 6 січня 2027 року, а Різдво Христове — 7 січня.

Що має бути на столі у Святвечір

За українською традицією на Святвечір готують пісну вечерю, адже цей день завершує різдвяний піст. Найпоширеніший звичай — подавати до столу 12 страв.

Головне місце серед них посідають кутя та узвар. Решта частувань може відрізнятися залежно від регіону та родинних традицій.

Реклама

До святкового меню часто входять:

Кутя — варена пшениця з маком, медом, горіхами або родзинками. Узвар — напій із сушених яблук, груш, слив та інших фруктів. Пісний борщ — з грибами, квасолею або вушками. Вареники — з картоплею, капустою чи грибами. Голубці — з рисом, пшоном або гречкою. Тушкована капуста — з грибами або квасолею. Риба — запечена, смажена або маринована. Горох — варений або у вигляді пюре. Квасоля — тушкована або з овочами. Картопля — відварена або запечена з олією. Грибна юшка — з лісових сушених грибів. Пісні пампушки або пиріжки — з маком, повидлом чи іншою начинкою.

Це один із можливих варіантів святкового меню, а не обов’язковий для всіх перелік.

Як зазначив дослідник української кухні, працівник Національного музею народної архітектури та побуту України Вадим Назаренко, в давнину кількість і склад страв залежали від місцевих звичаїв та достатку родини. Тому святвечірній стіл не завжди складався саме з дванадцяти частувань.

Чому кутя — головна страва Святвечора

Особливе місце на різдвяному столі посідає кутя. Традиційно її готують із варених зерен пшениці або ячменю, додаючи мак, мед, горіхи, цукор чи узвар.

Реклама

У різних регіонах України кутю готували по-своєму. Десь вона була густою, а десь до неї додавали більше узвару, щоб отримати рідшу консистенцію.

У давнину кутю часто варили в новому глиняному горщику та ставили на покуті — почесному місці в оселі, де зазвичай розміщували ікони.

Саме з куті традиційно починали Святу вечерю. У деяких місцевостях першу ложку куштував господар дому, після чого вітав дружину й дітей, бажаючи кожному здоров’я, добробуту та щасливого року.

Подекуди кутю залишали на столі й після завершення вечері. Цей звичай був пов’язаний із народними уявленнями про пам’ять предків та зв’язок поколінь.

Коли сідають вечеряти у Святвечір

За давнім звичаєм родина збиралася за столом після появи на небі першої зорі. У християнській традиції її пов’язують із Вифлеємською зіркою, яка сповістила про народження Ісуса Христа.

Перед вечерею члени родини молилися, а потім куштували кутю та інші приготовані страви.

Важливим символом українського Різдва був і дідух — сніп із колосків зернових культур. Його заносили до оселі та встановлювали на почесному місці. В народній традиції дідух уособлював урожай, достаток і пам’ять про предків.

Також у деяких регіонах під святкову скатертину клали сіно, що в християнському тлумаченні нагадувало про народження Ісуса в яслах.

Звичаї Святвечора різнилися залежно від місцевості, проте головною залишалася традиція збиратися усією родиною, ділитися святковою їжею та бажати одне одному добра.

Чи обов’язково готувати саме 12 страв

Хоча сьогодні дванадцять страв вважають одним із найвідоміших символів Святвечора, етнографічні матеріали свідчать, що так було не завжди.

У деяких українських родинах готували 7 або 9 страв, а в окремих регіонах їх могло бути навіть понад 12.

Число 12 у сучасній християнській традиції часто пов’язують із дванадцятьма апостолами, хоча походження цього звичаю має різні народні пояснення.

Тож для святкування необов’язково готувати великий перелік частувань. Значно важливішими залишаються родинне спілкування, спільна молитва для вірян та збереження традицій, які передаються з покоління в покоління.

Новини партнерів

Новини партнерів