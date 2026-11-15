Коли та чим накривати озиму цибулю, щоб вона не вимерзла і не згнила: поради городникам

Коли вкривати озиму цибулю / © Фото з відкритих джерел

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Озима цибуля здатна витримувати зимові холоди, але під час сильних морозів без снігу молоді рослини можуть постраждати. Водночас надто раннє утеплення грядки іноді приносить більше шкоди, ніж користі: під товстим шаром вологої мульчі цибуля може випрівати, а цибулини — загнивати. Тому городникам важливо правильно вибрати час для укриття та використовувати матеріали, які пропускають повітря.

Коли саме потрібно вкривати озиму цибулю

Головне правило — не накривати грядку під час теплої осінньої погоди. Найкращий час для основного зимового мульчування настає тоді, коли встановлюється стійке похолодання, а верхній шар ґрунту вже починає підмерзати.

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Не варто орієнтуватися лише на календарні дати: у різних областях України морози приходять у різний час. Якщо вдень ще тримається плюсова температура, а земля залишається вологою, з укриттям краще зачекати.

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Особливо важливо захистити цибулю, якщо грядка розташована на відкритому вітряному місці, зима у вашій місцевості зазвичай малосніжна або посадили пізно й рослини не встигли добре вкоренитися.

Чим укрити цибулю, щоб вона не вимерзла і не згнила

Для зимового захисту найкраще підходять сухі, пухкі матеріали, які не затримують надмірну вологу та забезпечують доступ повітря.

Городники можуть використовувати:

Суху солому. Вона добре утримує тепло, захищає ґрунт від різких перепадів температури та не утворює щільної кірки.

Опале листя. Підійде сухе листя зі здорових дерев. Його бажано подрібнити, щоб воно не збивалося у важкий вологий шар.

Хвойне гілля. Лапник допомагає затримувати сніг і захищає посадки від холодного вітру.

Сухі подрібнені рослинні рештки. Можна використати здорові сухі стебла кукурудзи та інші рослинні матеріали, які не злежуються.

Оптимально розподілити мульчу пухким шаром приблизно 3–5 см, не притискаючи її до землі. Якщо матеріал легкий і його може рознести вітер, зверху можна покласти кілька гілок ялини.

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Для додаткового захисту від морозу також використовують біле агроволокно. Його потрібно добре закріпити, щоб вітер не зірвав укриття. Поліетиленову плівку без вентиляції застосовувати не варто: під нею накопичується конденсат, а надмірна вологість підвищує ризик випрівання.

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