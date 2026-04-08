Коли та чим обробити абрикос та персик від моніліозу навесні: важливо не пропустити перше оприскування

Перша обробка від моніліозу.

Моніліоз є однією з найбільш підступних хвороб кісточкових дерев, оскільки грибок проникає всередину рослини безпосередньо через квітку в момент розпускання бутонів. Якщо не провести вчасну обробку, інфекція за лічені дні вражає скелетні гілки, що згодом призводить до їхнього висихання та активного витікання смоли.

Коли проводити першу обробку від моніліозу: орієнтир за фазою розвитку

Багато садівників помилково вважають першою обробкою ранньовесняне обприскування бордоською сумішшю по сплячих бруньках. Насправді це загальна профілактика, тоді як цілеспрямована боротьба з моніліозом починається пізніше.

Як стверджують досвідчені садівники, головним сигналом до дії є фаза «білого бутона» для абрикоса та «рожевого бутона» для персика. Це момент, коли квіткові бруньки вже набрякли, і крізь лусочки стають помітними пелюстки майбутньої квітки, але сама квітка ще не розкрилася. Саме в цей час грибок готується до атаки.

Якщо на дереві є хоча б кілька бутонів, які почали відкриватися раніше за інші, зволікати не можна — хвороба може пройти всередину гілки буквально за один день.

Чим обробляти дерева від моніліозу: вибір препаратів залежить від погоди

Вибір фунгіциду для першої обробки напряму залежить від температурного режиму у вашому регіоні. Оскільки весняна погода мінлива, важливо враховувати наступне.

Якщо весна прохолодна, найкращим вибором є препарати системної дії, що працюють у холодну погоду, наприклад, «Хорус» або «Ревіона». Вони ефективно поглинаються тканинами дерева навіть при невисоких плюсових показниках і забезпечують надійний захист під час нічних похолодань.

Якщо температура повітря піднімається вище +20°C (як це часто буває в центральних регіонах України), вибір препаратів значно ширший. Проте навіть за теплих ночей фахівці радять не зволікати, адже швидке розпускання квітів відкриває шлях для інфекції.

Одним із найнадійніших засобів для температурного режиму понад 20°C є препарат «Скор» або його аналоги на основі дифеноконазолу. Ця речовина найкраще проявляє свої захисні та лікувальні властивості саме в теплу погоду, швидко поглинаючись бутонами та листям. Також високу ефективність показує препарат «Магнікур Сенсейшн» (колишня назва «Луна Сенсейшн»), який поєднує дві діючі речовини для комплексного блокування дихання грибка та переривання його життєвого циклу.

Як обробляти дерева

Перша обробка вважається найважливішою у всій весняній схемі, оскільки вона створює захисний бар’єр ще до масового цвітіння. Кожну гілку, особливо скелетні частини, потрібно обприскувати дуже ретельно. Часто квіти з’являються безпосередньо на товстих основних гілках, якщо така квітка захворіє, грибок моментально потрапляє в серцевину дерева, що влітку проявиться у вигляді камедетечі (виділення смоли).

Вчасне втручання саме у фазі бутонізації дозволяє попередити розвиток маніліального опіку, який пізніше, коли листя почне сохнути, зупинити буде практично неможливо. Дотримання цих термінів — це не просто порада, а необхідна умова для довголіття вашого саду та стабільного врожаю, вважають експерти.