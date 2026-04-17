Коли та як садити полуницю навесні

Коли садити полуницю навесні: календарні та кліматичні терміни

Визначення правильного моменту для початку робіт є критично важливим, оскільки полуниця потребує певного температурного режиму для вкорінення. Оптимальний час настає, коли ґрунт на глибині залягання коренів стабільно прогрівається до 8-10 градусів тепла, а ризик повернення сильних нічних заморозків на ґрунті вже минув. Зазвичай у наших кліматичних умовах цей період припадає на середину квітня або початок травня. Якщо ж ви плануєте використовувати агроволокно, яке створює додатковий захисний бар’єр, висаджування можна розпочинати значно раніше, уже в першій декаді квітня.

Надзвичайно важливо завершити всі маніпуляції до моменту, коли температура повітря підніметься вище 25 градусів, адже літня спека вкрай негативно впливає на приживлюваність незміцнілої розсади.

Переваги весняного садіння полуниці

Весняне садіння має свої унікальні переваги, серед яких головною є природна вологість ґрунту після танення снігу, що разом із помірним теплом стимулює стрімкий розвиток кореневої системи.

Протягом літніх місяців рослина має достатньо часу, щоб наростити потужний кущ, що гарантує надійну перезимівлю без ризику вимерзання навіть у складних умовах.

Цей період ідеально підходить для ремонтантних сортів, таких як альбіон, які здатні закладати бруньки незалежно від довжини дня і дати перший врожай уже в другій половині літа.

До того ж на початку весни більшість ґрунтових шкідників ще не встигають активізуватися, що значно полегшує адаптацію розсади.

Проте існують і певні недоліки, зокрема відсутність врожаю в перший сезон для звичайних сортів, оскільки фахівці радять видаляти всі перші квітконоси, аби спрямувати сили рослини виключно на коріння. Також садівники обмежені досить вузьким часовим проміжком між прогріванням землі та початком літньої спеки, яка за відсутності належного нагляду може вимагати щоденного інтенсивного поливання для порятунку молодих насаджень.

Як правильно підготувати розсаду та ділянку

Процес висаджування починається з ретельного огляду посадкового матеріалу. Якісний саджанець повинен мати принаймні 2-3 розвинених листки та міцну кореневу систему довжиною близько 10 сантиметрів. Якщо коріння занадто довге, його необхідно вкоротити, що стимулює активний ріст бічних відростків. Безпосередньо перед садінням розсаду рекомендується витримати у воді або розчині біостимулятора росту протягом 2-3 годин.

Саму ділянку готують заздалегідь, ретельно очищуючи її від бур’янів та сміття. Для збагачення ґрунту на кожен квадратний метр площі вносять поживну суміш, яка складається з 3 кілограмів компосту, 100 грамів суперфосфату, 60 грамів калійної солі та 50 грамів азотних добрив. Такий склад забезпечує рослину всіма необхідними елементами для швидкого старту.

Як посадити полуницю навесні, правила «сердечка»

Під час висаджування кущів найголовнішим правилом є контроль глибини садіння. Верхівкова брунька, яку садівники називають «сердечком», повинна розташовуватись суворо на рівні поверхні землі. Надмірне заглиблення призведе до випрівання та гниття рослини, тоді як занадто високе садіння викличе пересихання коренів та їхнє вимерзання під час перших же заморозків. Коріння в лунці слід розправляти вертикально, уникаючи його загинання вгору.

Для полегшення подальшого догляду можна обрати один із професійних методів облаштування грядок. Наприклад, німецький спосіб передбачає створення бортиків із дощок чи цегли висотою до сорока сантиметрів, що допомагає краще утримувати вологу. Також популярним є висаджування під агроволокно, де матеріал стелять із нахлистом 15 сантиметрів, роблячи хрестоподібні надрізи лише в місцях садіння кущів.

Догляд після садіння та захист врожаю