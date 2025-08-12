Як садити полуницю

Реклама

Коли садити полуницю восени

Найкращим часом для садіння полуниці є весна або осінь. Осіння посадка має багато переваг. У цей період рослини отримують сприятливі умови для вкорінення, що дозволяє їм добре підготуватися до зими. Оптимальний час для цього — з кінця серпня до середини вересня, але в південних регіонах посадку можна продовжити до жовтня, орієнтуючись на погоду та стан ґрунту.

Як садити полуницю восени

Підготовка до посадки

Першим і найважливішим кроком є вибір та підготовка місця для майбутньої грядки. Обирайте сонячні ділянки, захищені від сильного вітру, де ґрунт легкий або середній, з рівнем кислотності 5.5-6.5 pH. Заздалегідь, за один-два тижні до запланованої посадки, перекопайте ділянку, щоб земля встигла осісти. Це запобіжить оголенню коренів після посадки. Для збагачення ґрунту можна внести перепрілий гній (5-6 кг на квадратний метр) та калійні добрива. Важливо не використовувати свіжий гній.

Підготовка саджанців також має свої особливості. Якщо ви садите пізно, не обрізайте більшість листя. Залишайте здорові та неушкоджені листки, оскільки вони сприяють кращому приживленню рослини в осінній прохолоді, коли випаровування вологи мінімальне. Безпосередньо перед посадкою рекомендується обрізати занадто довге коріння, залишивши приблизно 8 см, та замочити саджанці на кілька годин у воді або розчині стимулятора росту для кращого укорінення.

Реклама

Покроковий опис посадки

Процес посадки розпочинається з формування грядок. Найкраще орієнтувати ряди з півночі на південь, щоб кожен кущ отримував достатньо сонячного світла. Зробіть лунки глибиною 10–15 см. Відстань між кущами має бути 30–40 см, а між рядами — 50–60 см. У кожній лунці обережно сформуйте невеликий горбок. Розправте коріння саджанця по горбку так, щоб воно не загиналося, і засипте землею. Дуже важливо стежити за тим, щоб коренева шийка знаходилась строго на рівні землі. Якщо її заглибити, рослина може загнити, а якщо залишити занадто високо, коріння пересохне.

Після посадки кожен кущ необхідно рясно полити, використовуючи приблизно літр води. Це допоможе ущільнити ґрунт і забезпечити контакт коріння із землею.

Догляд та захист на зиму

Оскільки коренева система полуниці розташована близько до поверхні, вона є вразливою до морозів. Для її захисту, особливо в малосніжні зими, рекомендується мульчування. Використовуйте органічні матеріали, такі як солома, тирса, опале листя або сіно. Розкладіть мульчу навколо основи кущів, щоб зберегти вологу і вберегти коріння від вимерзання. З настанням весни, коли мине загроза заморозків, мульчу слід прибрати, щоб рослини могли вільно розвиватися.