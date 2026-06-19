Коли та як викопувати цибулю, щоб вона зберігалася до весни: повний посібник городника

Коли викопувати цибулю

Реклама

Збирання врожаю цибулі є одним із найвідповідальніших етапів усього садового сезону, адже від правильного визначення термінів безпосередньо залежить тривалість її зберігання взимку. Щоб зберегти врожай соковитим, корисним і смачним до самої весни, важливо враховувати комплекс факторів — від термінів садіння та погоди до фізіологічних ознак стиглості рослини. Зазвичай масове збирання цієї культури припадає на другу половину липня та початок серпня. Найкраще збирати цибулю тоді, коли вона повністю дозріла природним шляхом, проте на цей процес одночасно впливає кілька важливих факторів, які кожен господар має оцінювати індивідуально.

Основні чинники впливу на терміни збирання врожаю цибулі

Першочергову роль у дозріванні відіграють поточні погодні умови. Ситуація в регіонах дуже часто різниться: в одних місцях без упину йдуть проливні дощі, які сильно гальмують процес, хоча існують і такі області, де опадів взагалі немає.

Окрім погоди, величезне значення мають видові та сортові особливості самої культури, а також безпосередній час її садіння в ґрунт. Що раніше цибуля була посаджена, то раніше настає час збирати готовий урожай. Озиму цибулю, яка висаджується під зиму з осені збирають на цілий місяць раніше, ніж звичайну яру цибулю. Уже на початку липня озима грядка тішить великими й міцними головками. На противагу їй, цибуля-порей через свій дуже тривалий вегетаційний період збирається пізніше за всі інші види, оскільки вона продовжує активно набирати основну масу аж до кінця вересня.

Реклама

Головні ознаки готовності цибулі: коли її потрібно збирати

Щоб безпомилково визначити момент, коли цибулю вже можна сміливо забирати з грядки, необхідно орієнтуватися на кілька характерних фізіологічних ознак рослини.

Стан шийки. Вона стає м’якою і починає легко згинатися під власною вагою. Проте для повного дозрівання вона має бути не просто м’якою, а ще й достатньо тонкою. Якщо шийка залишається товстою і щільною, це свідчить про незавершеність процесу, тому такий врожай ще залишають у землі.

Зовнішні лусочки. Вони помітно підсихають і набувають характерного для свого сорту забарвлення: якщо сорт жовтий, то й лусочки стають жовтими, у фіолетових сортів вони набувають фіолетового відтінку, а у білих стають чистими й білими.

Поведінка пір’я. Зелень починає поступово жовтіти й масово укладатися на землю. Коли бадилля лягає самостійно, це означає, що розм’якшена шийка більше не здатна утримувати стебло у вертикальному положенні.

Шкірка головки. Вона стає сухою, починає характерно лущитися, а захисні лусочки легко відокремлюються від плоду. Також рослина повинна повністю досягти своїх нормальних сортових розмірів.

Занадто раннє збирання призведе до того, що цибулина не визріє і покриється слабкими лусочками, які не зможуть захистити її від грибкових спор та втрати внутрішньої вологи. Щільна соковита шийка містить у собі надлишок соку і просто не зможе якісно просохнути для тривалого зберігання.

З іншого боку, запізнення зі збиранням, особливо під час затяжної вологої погоди, загрожує тим, що схильна до хвороб цибуля почне активно гнити просто в землі під впливом бактеріальних та грибкових інфекцій.

Як прискорити дозрівання цибулі під час затяжних дощів

Коли літо видається занадто дощовим і волога покриває землю, процеси дозрівання можна прискорити штучно за допомогою перевірених агротехнічних кроків.

Реклама

Одним із таких методів є ручне вкладання бадилля на землю рівненькими рядочками в один бік. Це примусово зупиняє ріст зелені та змушує рослину віддавати всі соки в головку.

На невеликих грядках кожну цибулину можна додатково порушити руками, тобто злегка підірвати її в землі, не виймаючи повністю. Після цього рослина починає набагато швидше й ефективніше забирати всі поживні речовини з кореневої системи та гички, яка підсихає.

Якщо в регіоні тривалий час панує суха погода і цибулю поливали штучно, то будь-яке зволоження грядок необхідно повністю припинити рівно за два тижні до запланованого збирання. У тих випадках, коли дощі стають проливними й безперервними, невелику плантацію можна тимчасово накрити поліетиленовою плівкою. Водночас укриття роблять так, щоб дощ на саму цибулю не потрапляв, а з обох боків залишалося наскрізне провітрювання для вільного дихання коренів.

Також дуже важливо регулярно розпушувати землю навколо рослин. Якщо, наприклад, пів дня йшов рясний дощ, то під вечір варто вийти на грядку і ретельно розпушити ґрунт між рядами, щоб прискорити випаровування зайвої вологи та звільнити головки від землі для безперешкодного доступу теплого сонячного проміння.

Реклама

Як правильно збирати цибулю, очищувати голівки та зберігати

Викопувати цибулю необхідно виключно в теплий, погожий і сонячний день, оскільки потрапляння вологи на головки під час збирання суттєво погіршує її майбутню лежкість. Рослини потрібно акуратно висмикувати із землі по одній. Категорично не рекомендується брати по кілька штук одночасно, адже так можна легко обірвати стебло або серйозно травмувати саму цибулину.

Якщо ґрунт на ділянці дуже щільний і важкий, рослини обов’язково підкопують за допомогою вил, щоб уникнути пошкодження нижньої частини головок.

Коли земля занадто мокра і на цибулинах залишається багато бруду та болота, його видаляють виключно руками. Категорично забороняється обстукувати цибулини одна об одну, бити їх об землю чи об край грядки для збивання бруду, оскільки будь-який механічний удар залишає приховані вм’ятини, які згодом стають першоджерелом гниття. З цієї ж причини для очищення не можна використовувати жодні гострі предмети чи інструменти.

Одразу після витягання з землі коріння та стебло не обрізають. Усю зібрану цибулю спочатку акуратно розкладають в один шар просто на сонечку, щоб вона добре підсохла, а вже потім переносить для капітального просушування в сухе, тепле і обов’язково добре провітрюване приміщення, яким може слугувати домашній балкон, веранда або горище.

Реклама

Після того як зібраний урожай остаточно просохне, настає етап ретельного сортування. Усю пошкоджену, підмоклу або підгнилу цибулю відкладають окремо і повністю викидають. Такі плоди є абсолютно непридатними для вживання в їжу, і їх в жодному разі не можна залишати в загальній купі, оскільки гниль здатна миттєво перекидатися з хворих екземплярів на сусідні здорові головки.

Для тривалого зимового зберігання відбирають середню за розмірами цибулю, а також дрібніші головки, оскільки вони мають найкращу природну лежкість. Натомість найбільшу цибулю намагаються використовувати насамперед, тому що великі плоди псуються значно швидше.

Зберігається цибуля в тарі, яка дихає та забезпечує вільний доступ повітря. Для цього чудово підходять місткі картонні ящики, мішки, пошиті з натуральної тканини, плетені міцні кошики.

Оптимальна температура повітря в такому сухому й вентильованому приміщенні повинна стабільно триматися в межах від 15 до 20 градусів тепла. Досить часто врожай тримають на горищі, де цибуля чудово зимує і без проблем зберігається аж до весни. Протягом усього зимового періоду запаси необхідно періодично ворушити, зрушувати з місця та ретельно перебирати, щоб повністю виключити появу і поширення гнилі.

Реклама

Окрему специфіку зберігання має цибуля-порей. На відміну від ріпчастої, її тримають виключно в холодному місці — у погребі або в холодильнику, оскільки термін її свіжого зберігання є досить обмеженим і становить лише кілька тижнів. Для тривалого тримання порею протягом усієї зими його рекомендується ретельно вимити, нарізати акуратними кільцями та заморозити в герметичних пакетах.

Новини партнерів