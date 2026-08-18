Коли та як збирати картоплю у серпні 2026 року: поради та місячний календар

Коли збирати картоплю

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Кінець літа традиційно приносить клопоти зі збиранням врожаю, серед якого головне місце займає картопля. Поки ранні та середньостиглі сорти вже достигають, пізні різновиди ще продовжують рости.

Досвідчені господарі під час планування робіт дивляться не лише на стан бадилля, а й на місячний календар, який радить займатися викопуванням коренеплодів на спадному Місяці.

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Сприятливі дні за місячним календарем для збору картоплі

У другій половині серпня 2026 року Місяць спочатку ростиме — 20 серпня настане перша чверть, а 28 серпня українці зустрінуть повню. Лише після цього розпочнеться спадна фаза, тож прихильникам місячного циклу для основного збирання врожаю варто виділити 29, 30 та 31 серпня. Втім, фахівці закликають не робити з цього догми, оскільки наукових доказів прямого впливу фаз Місяця на якість картоплі немає, а затягувати з викопуванням стиглих бульб через очікування дати не варто.

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Що робити до кінця місяця

Якщо ваші грядки ще не готові до збору, поточний час до кінця серпня ідеально підходить для планової підготовки.

До 27 серпня уважно стежте за станом рослин та періодично контролюйте ступінь зрілості бульб, викопуючи для перевірки по одному кущу. Також варто заздалегідь облаштувати затінене та добре провітрюване приміщення, де врожай проходитиме сушку перед закладкою в льох. Саму ж повню 28 серпня краще присвятити іншим справам, адже цей день за народними повір’ями не підходить для збору коренеплодів. А от з 29 числа вже можна сміливо братися за лопати.

Коли погода важливіша за календар

Але головним орієнтиром для збирання картоплі завжди залишається погода та стан самого сорту. Якщо картопля повністю достигла, а синоптики попереджають про затяжні дощі, врожай слід збирати негайно. Тривале перебування у перезволоженому ґрунті після рясних опадів значно ускладнює роботу і псує якість овочів. Земля налипає на бульби, вони гірше сохнуть і швидше гниють. Тому найкращими умовами для викопування залишаються сухі сонячні дні.

Як визначити, що пора збирати картоплю

Зрозуміти, що час збирати врожай, допоможуть прості ознаки:

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масове пожовтіння та висихання бадилля;

досягнення бульбами розмірів, типових для вашого сорту;

щільна шкірка, яка не травмується від легкого тертя пальцями;

легке відділення картоплин від кореневої системи.

Якщо шкірка ще надто ніжна і лущиться, рослині варто дати постояти ще кілька днів.

Зібрану картоплю не можна відправляти на тривале зберігання одразу з поля. Спочатку весь врожай ретельно просушують у затінку з хорошою циркуляцією повітря.

Наступним кроком є обов’язкове сортування. Здорові й неушкоджені бульби закладають у сховище на зиму, тоді як порізані, тремті чи пошкоджені екземпляри відкладають для першочергового вживання в їжу.

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