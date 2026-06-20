Коли та як збирати полуницю, щоб ягоди були максимально солодкими: головне правило

Полуниця / © unsplash.com

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Сезон полуниці вважається одним із найочікуваніших на початку літа. Однак навіть найкращий сорт не розкриє свого смаку повною мірою, якщо зібрати ягоди надто рано. Фахівці наголошують: для максимальної солодкості полуниця має повністю достигнути на рослині.

Про це повідомило видання martha stewart.

Терміни дозрівання полуниці залежать від клімату та умов вирощування. Після цвітіння ягоди спершу залишаються світло-зеленими, а згодом набувають червоного кольору. Садівники радять збирати врожай лише тоді, коли плоди повністю та рівномірно почервоніють.

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Фахівці зазначають, що максимальну солодкість, насичений смак і хорошу текстуру полуниця набуває саме після повного достигання. Водночас затягувати зі збиранням також не варто: хоча темніші ягоди часто солодші, вони швидше розм’якшуються, а перестиглі плоди можуть почати псуватися або вкриватися пліснявою.

Експерти наголошують, що полуниця не дозріває після того, як її зірвали. Тому ягоди, зібрані завчасно, не стануть солодшими під час зберігання. Саме через це рекомендують чекати, поки плоди повністю забарвляться безпосередньо на грядці.

Час плодоношення залежить і від сорту. Так, червневі різновиди зазвичай дають основний урожай наприкінці весни або на початку літа протягом двох-трьох тижнів. Вічноплідні сорти плодоносять двома хвилями — навесні та восени, хоча ягід на них зазвичай менше. Натомість сорти нейтрального світлового дня можуть формувати врожай упродовж сезону.

Збирати полуницю найкраще вручну. Для цього плодоніжку обережно відщипують або відламують за кілька сантиметрів від ягоди. Не рекомендується тягнути плоди чи стискати їх, адже ніжна м’якоть легко пошкоджується.

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Під час збирання врожаю ягоди варто складати до тари максимально обережно. Полуниця швидко мнеться, тому недбале поводження може скоротити термін її зберігання та погіршити зовнішній вигляд.

Після збору плоди бажано одразу перенести в прохолодне місце та покласти до холодильника. Повністю стигла полуниця залишається свіжою лише кілька днів, а за кімнатної температури псується ще швидше.

Якщо ягоди потрібно зберегти надовго, їх можна заморозити. Перед цим полуницю миють, очищають від плодоніжок і за потреби розрізають. Спочатку ягоди підморожують на деку, а потім пересипають у контейнери або пакети для подальшого зберігання в морозильній камері.

Нагадаємо, щоб полуниця довше залишалася свіжою, не мийте її перед зберіганням, не прибирайте хвостики заздалегідь і тримайте ягоди в холодильнику в неглибокому контейнері з паперовим рушником

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