Коли та які дерева краще садити навесні: як це правильно робити

Коли садити дерева навесні

Посадка дерев навесні — це відповідальний етап, успіх якого залежить від біологічних особливостей конкретної культури та стану прогрівання ґрунту. Весняна висадка вважається оптимальною для більшості теплолюбних і кісточкових дерев, оскільки вони отримують достатньо часу для вкорінення до настання перших зимових холодів.

Коли садити дерева весною

Головним орієнтиром для початку робіт є стан ґрунту та початок сокоруху. Садити дерева необхідно до того, як на саджанцях почнуть розпускатися бруньки. Зазвичай цей період припадає на кінець березня або квітень, коли земля вже розтанула, але ще зберігає багато весняної вологи.

Важливо завершити посадку до того часу, поки денна температура не почала стабільно перевищувати +15…+18°C. Якщо запізнитися, саджанець витрачатиме сили на випаровування вологи через листя, не маючи ще робочої кореневої системи, що значно погіршує приживлюваність.

Які дерева найкраще садити навесні

Хоча більшість культур можна висаджувати як восени, так і навесні, для деяких видів весняний період є критично важливим.

Кісточкові культури - абрикос, персик, черешня та слива дуже чутливі до морозів. Осіння посадка часто призводить до їх вимерзання, тому весна — ідеальний час для їхнього старту.

Теплолюбні культури — горіх волоський та фундук краще приживаються саме навесні, коли ризик промерзання кореневої системи мінімальний.

Якщо ви придбали саджанець із відкритою кореневою системою, який виглядає підсушеним або слабким, весняна посадка дасть йому шанс на реанімацію під контролем садівника протягом літа.

Коли садити дерева весною: послідовність висадки різних культур

Садівники рекомендують дотримуватися певної черговості, оскільки різні дерева «прокидаються» у різний час:

На першому етапі, щойно дозволить стан ґрунту, висаджують найбільш витривалі зерняткові культури, такі як яблуня та груша. Вони легше переносять можливі нічні приморозки і починають розвивати коріння при низьких температурах.

На другому етапі, коли ризик сильних зворотних заморозків зменшується, переходять до висадки вишні, сливи та черешні. Ці дерева потребують трохи теплішої землі для успішного старту.

На завершальному етапі, коли ґрунт добре прогрівся, висаджують найвибагливіші до тепла культури — персики та абрикоси. Для них важливо, щоб період адаптації проходив у стабільно теплих умовах без різких температурних стрибків.

Основні правила успішної посадки

Під час весняної посадки критично важливо забезпечити саджанцю правильний старт.

Посадкову яму варто готувати заздалегідь, щоб ґрунт встиг осісти.

Кореневу шийку дерева (місце, де корінь переходить у стовбур) не можна заглиблювати — вона має залишатися на рівні 3–5 см над поверхнею землі.

Одразу після висадки дерево потребує рясного поливу, навіть якщо йде дощ, щоб земля щільно прилягла до коріння і прибрала повітряні порожнечі.