ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
2 хв

Коли Теплого Миколая: як врятували мощі святого чудотворця та чому це свято особливе

У народі це церковне свято відоме під назвами «Теплий», «Весняний» або «Літній Миколай».

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Коли свято Теплого Миколая

Коли свято Теплого Миколая / © Pixabay

Українці звикли до зимового дня святого Миколая — 6 грудня, коли за церковною традицією згадується завершення земного життя святителя Миколая та його перехід у вічність.

Однак існує й інша важлива дата — 9 травня, яка пов’язана не з народженням чи смертю святого, а з подією особливого значення: перенесенням його мощів із давніх Мир Лікійських до італійського міста Барі.

Саме ця подія і стала основою для народної назви «Теплий Миколай». І зимове, і весняне свято присвячені одній постаті — святителю Миколаю Чудотворцю, одному з найвідоміших покровителів християнського світу.

Що символізує 9 травня у церковному календарі

За поясненням ПЦУ, 9 травня — це день спогаду історичної події, коли святі мощі Миколая були перенесені:

  • з міста Мири Лікійські (територія сучасної Туреччини);

  • до міста Барі в Італії, великого морського порту.

Ця подія відбулася 1087 року та стала важливим етапом у поширенні шанування святого Миколая в Західній Європі.

Життя і служіння святителя Миколая

Святий Миколай понад чверть століття був архієпископом міста Мири Лікійські. Саме там він завершив своє земне життя 335 року після хвороби та був похований.

Його мощі залишалися в цьому місті майже сім століть, допоки історичні події не змінили їхню долю.

Як відбулося перенесення мощів святого

Згодом регіон Малої Азії зазнав нападів і руйнувань, через що місто Мири було знищене. За церковним переданням, одному священнику з італійського Барі уві сні з’явився сам святитель Миколай і наказав перенести його мощі до безпечнішого місця.

Після цього жителі Барі вирушили морем до Мір, де:

  • віднайшли мощі святого;

  • завантажили їх на корабель;

  • перевезли до Італії у супроводі духовенства.

Подорож розпочалася 11 квітня, а 9 травня мощі прибули до Барі.

Як зустріли святі мощі в Італії

У Барі мощі святителя Миколая зустріли з великою пошаною. Місцеві жителі вийшли назустріч із молитвами, свічками та ладаном.

Спочатку святиню розмістили в церкві святого Іоана Предтечі біля моря, де згодом почали відбуватися численні зцілення та чудеса.

З часом було збудовано новий храм на честь святого Миколая, а мощі урочисто перенесли до срібної раки, де вони зберігаються й до сьогодні.

Традиції Теплого Миколая сьогодні

У сучасній Україні 9 травня — це день особливого церковного вшанування святителя. У храмах Православної Церкви України відбуваються урочисті богослужіння, а віряни звертаються з молитвами до святого Миколая.

Також долучитися до служби можна онлайн — через пряму трансляцію богослужінь.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
224
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie