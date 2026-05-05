Коли Теплого Миколая: як врятували мощі святого чудотворця та чому це свято особливе
У народі це церковне свято відоме під назвами «Теплий», «Весняний» або «Літній Миколай».
Українці звикли до зимового дня святого Миколая — 6 грудня, коли за церковною традицією згадується завершення земного життя святителя Миколая та його перехід у вічність.
Однак існує й інша важлива дата — 9 травня, яка пов’язана не з народженням чи смертю святого, а з подією особливого значення: перенесенням його мощів із давніх Мир Лікійських до італійського міста Барі.
Саме ця подія і стала основою для народної назви «Теплий Миколай». І зимове, і весняне свято присвячені одній постаті — святителю Миколаю Чудотворцю, одному з найвідоміших покровителів християнського світу.
Що символізує 9 травня у церковному календарі
За поясненням ПЦУ, 9 травня — це день спогаду історичної події, коли святі мощі Миколая були перенесені:
з міста Мири Лікійські (територія сучасної Туреччини);
до міста Барі в Італії, великого морського порту.
Ця подія відбулася 1087 року та стала важливим етапом у поширенні шанування святого Миколая в Західній Європі.
Життя і служіння святителя Миколая
Святий Миколай понад чверть століття був архієпископом міста Мири Лікійські. Саме там він завершив своє земне життя 335 року після хвороби та був похований.
Його мощі залишалися в цьому місті майже сім століть, допоки історичні події не змінили їхню долю.
Як відбулося перенесення мощів святого
Згодом регіон Малої Азії зазнав нападів і руйнувань, через що місто Мири було знищене. За церковним переданням, одному священнику з італійського Барі уві сні з’явився сам святитель Миколай і наказав перенести його мощі до безпечнішого місця.
Після цього жителі Барі вирушили морем до Мір, де:
віднайшли мощі святого;
завантажили їх на корабель;
перевезли до Італії у супроводі духовенства.
Подорож розпочалася 11 квітня, а 9 травня мощі прибули до Барі.
Як зустріли святі мощі в Італії
У Барі мощі святителя Миколая зустріли з великою пошаною. Місцеві жителі вийшли назустріч із молитвами, свічками та ладаном.
Спочатку святиню розмістили в церкві святого Іоана Предтечі біля моря, де згодом почали відбуватися численні зцілення та чудеса.
З часом було збудовано новий храм на честь святого Миколая, а мощі урочисто перенесли до срібної раки, де вони зберігаються й до сьогодні.
Традиції Теплого Миколая сьогодні
У сучасній Україні 9 травня — це день особливого церковного вшанування святителя. У храмах Православної Церкви України відбуваються урочисті богослужіння, а віряни звертаються з молитвами до святого Миколая.
Також долучитися до служби можна онлайн — через пряму трансляцію богослужінь.