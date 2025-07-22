Коли треба копати цибулю 2025 року: найкращий час та ознаки того, що вона вже дозріла

Коли копати цибулю 2025 року / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Цибуля — одна з найпопулярніших овочевих культур, яка росте на кожному українському городі. Але щоб вона добре зберігалася взимку, не гнила та не втратила свого смаку, важливо вчасно зібрати врожай. Занадто раннє чи пізнє викопування може призвести до гнилі, поганого дозрівання чи втрати лежкості. Розповідаємо, який найкращий час для збирання цибулі і як зрозуміти, що овочі вже дозріли.

Коли копати цибулю: оптимальні строки

Найкраще вибирати цибулю від 25 липня до 10 серпня, все залежатиме від погоди та сорту. Важливо знати, що не можна викопувати цибулю надто рано, бо вона не встигне сформувати щільну луску, і головки почнуть гнити вже через кілька тижнів. Якщо ж запізнитися, цибулини можуть розтріскатися чи піти в нове зростання, що також негативно позначиться на зберіганні.

Які ознаки того, що цибуля вже готова до збирання

Орієнтуватися треба не лише на календар, а й на зовнішній вигляд культури. Ось п’ять головних ознак, що цибулю час копати:

Реклама

Пір’я пожовкло та полягло — це головна ознака того, що цибуля вже дозріла.

Шийка стала тонкою та сухою, вона більше не соковита.

Зовнішні луски підсохли та стали жовтуватими чи навіть коричневими.

Цибулина повністю сформована, щільна, має округлу форму.

Підземна частина легко виймається з ґрунту, не тримається за землю.

Що робити після збирання цибулі

Після викопування цибулю обов’язково треба висушити упродовж тижня. Найкраще це робити під навісом, у добре провітрюваному місці. За цей час луска повністю висохне, а залишкова волога вивітриться, що значно покращить зберігання овочів.