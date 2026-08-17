Як часто треба мити голову / © pexels.com

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Багато хто звик мити голову ввечері, щоб зранку не витрачати час на укладання. Інші, навпаки, переконані, що саме ранкове миття допомагає довше зберегти відчуття свіжості. То коли ж краще братися за шампунь, якщо хочеться, щоб волосся якомога довше залишалося чистим? Фахівці зазначають, що універсальної правильної години для миття голови не існує. Набагато важливіше враховувати тип волосся, стан шкіри голови, її схильність до жирності та власний режим. Американська академія дерматології радить орієнтуватися насамперед на те, як швидко волосся стає брудним.

Кому краще мити голову вранці

Якщо шкіра голови швидко масніє, ранкове миття може бути практичнішим. За ніч сальні залози продовжують виробляти шкірне сало, тому вранці корені можуть бути менш свіжими.

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Крім того, миття зранку дозволяє одразу вийти з дому з чистим і свіжим волоссям. Дерматологи також зазначають, що ранкове миття може допомогти впоратися з ефектом «прим’ятого» волосся після сну, оскільки за ніч шкірне сало розподіляється по волоссю, а тиск подушки змінює його форму.

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Особливо це актуально для людей із тонким, прямим або схильним до жирності волоссям. У таких випадках волосся може втрачати об’єм уже наступного дня, тому мити його доводиться частіше.

Коли зручніше мити голову ввечері

Вечірнє миття має свої переваги, особливо якщо протягом дня ви багато рухалися, займалися спортом або перебували в забрудненому середовищі. Воно дозволяє змити з волосся піт, пил, надлишок шкірного сала та залишки засобів для укладання перед сном.

Однак є важливе правило: не варто лягати спати з мокрим волоссям. Вологе волосся більш вразливе до механічного пошкодження, тому перед сном його краще добре висушити.

Якщо ви миєте голову ввечері, дайте волоссю повністю або майже повністю висохнути природним шляхом чи використовуйте фен на комфортній температурі.

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Від чого насправді залежить чистота волосся

Час доби — далеко не головний фактор. Значно більше значення має правильна частота миття. Людям із жирною шкірою голови може знадобитися щоденне миття, тоді як сухе, густе, кучеряве або текстуроване волосся часто потребує миття рідше.

Не варто спеціально терпіти кілька днів лише для того, щоб привчити волосся до рідшого миття. Якщо шкіра голови свербить, з’являються лущення, почервоніння або лупа, це може свідчити про те, що догляд потрібно змінити.

Як мити голову, щоб довше зберігати свіжість

Шампунь насамперед потрібно наносити на шкіру голови та корені, а не активно розподіляти по всій довжині. Саме на шкірі накопичуються надлишок жиру, відмерлі клітини та залишки засобів для догляду.

Кондиціонер, навпаки, переважно варто наносити на довжину та кінчики, особливо якщо волосся тонке й швидко масніє біля коренів.

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Також не потрібно мити голову дуже гарячою водою або інтенсивно терти шкіру нігтями. Дбайливе миття допомагає уникати зайвого подразнення.

То коли краще мити голову — вранці чи ввечері

Якщо головне завдання — довше зберігати свіжий вигляд, для жирної шкіри голови багатьом людям зручніше мити волосся вранці. Якщо ж волосся сухе або нормальне, а ввечері вам комфортніше приймати душ, немає необхідності змінювати звичний режим.

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