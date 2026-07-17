Чи треба мити підлогу до приходу гостей / © Freepik

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Чи варто мити підлогу перед приходом гостей, чи краще зробити це вже після їхнього візиту? Це питання викликає чимало суперечок. Одні керуються правилами гігієни, інші дослухаються до народних прикмет, які передаються з покоління в покоління. Насправді сучасні фахівці та народна мудрість мають різні погляди, але в деяких моментах вони все ж збігаються.

Що радять експерти з гігієни

З точки зору гігієни підлогу найкраще мити саме до приходу гостей. Чиста оселя не лише створює приємне враження, а й допомагає позбутися пилу, бруду, алергенів і мікроорганізмів, які накопичуються на покритті.

Особливо це важливо, якщо в будинку є маленькі діти, домашні тварини або хтось із членів родини страждає на алергію. Регулярне вологе прибирання підтримує здоровий мікроклімат і робить перебування в домі комфортнішим.

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Втім, після завершення зустрічі також варто приділити увагу підлозі. Після гостей у передпокої, кухні чи вітальні часто залишається пісок, пил, крихти та інші забруднення, які бажано прибрати якомога швидше.

Що кажуть народні прикмети

У народі існує чимало повір’їв, пов’язаних із миттям підлоги. Наші предки вірили, що вода здатна не лише очищати оселю, а й символічно «змивати» енергію людей, які в ній побували.

Найвідоміша прикмета стверджує: не варто одразу мити підлогу після того, як гості пішли, особливо якщо вони вирушили в далеку дорогу. Вважалося, що таким чином можна «змити» їхню удачу або щасливу путь. Саме тому радили зачекати хоча б кілька годин або навіть до наступного дня.

Ще одне повір’я говорить, що після від’їзду близької людини не слід одразу братися за швабру чи ганчірку. Люди вірили, що це може ускладнити її повернення додому.

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Водночас перед приходом бажаних гостей підлогу, навпаки, рекомендували вимити. Це символізувало готовність господарів прийняти людей із відкритим серцем, а також мало «очистити» оселю від усього поганого.

Чи варто вірити прикметам

Психологи зазначають, що народні традиції часто допомагають людям відчувати зв’язок із минулими поколіннями та створюють особливу атмосферу домашнього затишку. Проте наукових доказів того, що миття підлоги може впливати на долю чи подорожі людей, немає.

Тому кожен сам вирішує, чи дотримуватися старовинних звичаїв. Якщо прикмети для вас мають значення, можна враховувати їх у побуті. Якщо ж ні, варто орієнтуватися насамперед на чистоту й власний комфорт.

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