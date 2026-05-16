Коли треба обрізати листя полуниці після збору ягід

Правильно обрізана рослина дасть більший урожай наступного року

Після збору врожаю полуниці важливо правильно доглядати за кущами, щоб наступного сезону отримати ще більше ягід. Один із ключових моментів — обрізання листя.

У липні-серпні після плодоношення рослина входить у найважливішу фазу: вона закладає квіткові бруньки на наступний рік і нарощує кореневу систему. Старе листя, яке відпрацювало свій ресурс, стає для неї тягарем. Воно часто вже вражене хворобами, такими як плямистість чи борошниста роса, та є ідеальним прихистком для шкідників та їхніх личинок.

Тому, коли ви залишаєте його на грядці, ви створюєте інкубатор проблем на майбутнє.

Як правильно проводити обрізання

Оптимальний термін для обрізання — через 1-2 тижні після збору останніх ягід, зазвичай це кінець липня або початок серпня. Занадто раннє обрізання ослабить кущ, а надто пізнє не дасть йому часу відновитися до зими.

Важливо використовувати тільки гострий та чистий секатор або ножиці. Бажано дезінфікувати інструмент після обробки кількох кущів, особливо якщо помічаєте ознаки хвороб. Обрізати потрібно старі, зовнішні листки, які часто мають плями, червонуватий відтінок або лежать на землі.

Залиште в центрі наймолодші і найздоровіші листочки. Повне скошування листя — це екстремальний захід, припустимий лише для старих (старших 3-4 років) або дуже сильно заражених плантацій.

Цей метод стосуються звичайних, неремонтантних сортів полуниці. Ремонтантні сорти, які дають ягоди хвилями протягом усього сезону, обрізати таким чином не можна — ви просто позбавите себе наступних врожаїв.

Одразу після обрізання добре полийте грядку, а через 7-10 днів зробіть підживлення. Для цього добре підійдуть калійно-фосфорні добрива або деревний попіл.

