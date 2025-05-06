Коли треба садити квасолю у відкритий ґрунт навесні 2025: які найкращі дні

Коли садити квасолю навесні 2025

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Розповідаємо, коли найкраще садити квасолю у відкритий ґрунт, щоб отримати максимальний урожай зі своєї грядки.

Коли треба садити квасолю навесні 2025: корисні поради

Квасоля — досить невибаглива, але теплолюбива культура. Її треба садити у відкритий ґрунт, коли він прогріється до 12-15 градусів на глибині до 10 сантиметрів. Зазвичай такий період настає десь у першій-другій декаді травня.

Однак варто знати, що квасоля може скинути свої квіти, якщо погода буде холодною та дощовою. Тому її краще сіяти тоді, коли середньодобова температура повітря становитиме 20 градусів тепла.

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Ось які найкращі дні для висаджування квасолі у відкритий ґрунт:

9−10, 13−14, 18, 20−24, 28−31 травня;

1−3, 5−6 червня.

Вдалі дати для висівання квасолі у теплицю:

20−24, 27−31 травня;

3−4 червня.