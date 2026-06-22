Як правильно заряджати телефон / © Pixabay

Реклама

Смартфон став невід’ємною частиною щоденного життя, але саме акумулятор найчастіше викликає проблеми: швидке розрядження та зниження ємності. Багато хто не замислюється, що не лише зарядний пристрій, а й час заряджання впливає на довговічність батареї. Розповідаємо, коли краще заряджати смартфон — вранці чи ввечері, і як робити це правильно, щоб батарея служила якомога довше.

Від чого залежить «здоров’я» батареї

Сучасні смартфони використовують літій-іонні або літій-полімерні акумулятори. Їх ресурс залежить не стільки від кількості днів використання, скільки від:

кількості циклів заряджання;

глибини розрядження — 0% дуже шкідливо;

перегрівання під час зарядки;

тривалого перебування на 100%.

Коли краще заряджати смартфон — вранці чи ввечері

Оптимальний варіант — заряджання вдень або рано вранці. Найкраще заряджати смартфон тоді, коли ви можете контролювати процес.

Реклама

Чому це зручно і правильно:

ви не залишаєте телефон на зарядці на всю ніч;

можна від’єднати його на рівні 80-90%;

зменшується перегрівання батареї.

Чому не варто заряджати всю ніч? Нічна зарядка — найпоширеніша помилка: телефон довго тримається на 100%, відбувається мікроциклічне дозарядження, акумулятор швидше втрачає ємність, можливий перегрів у чохлі.

Як правильно заряджати смартфон

Щоб батарея служила довше:

не розряджайте до 0%;

не тримайте постійно на 100%;

використовуйте оригінальний зарядний пристрій;

уникайте перегрівання;

не заряджайте під подушкою або ковдрою;

вмикайте режим енергозбереження за потреби.

Фахівці рекомендують підтримувати рівень заряду в межах 20% — 80%. Це значно подовжує ресурс акумулятора і зменшує зношування.

Реклама

Новини партнерів