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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
302
Час на прочитання
2 хв

Коли треба заряджати смартфон, щоб довго тримав заряд — вранці чи ввечері: це знають не всі

Правильна звичка заряджання смартфона дозволяє подовжити життя акумулятора на місяці й навіть роки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Як правильно заряджати телефон

Як правильно заряджати телефон / © Pixabay

Смартфон став невід’ємною частиною щоденного життя, але саме акумулятор найчастіше викликає проблеми: швидке розрядження та зниження ємності. Багато хто не замислюється, що не лише зарядний пристрій, а й час заряджання впливає на довговічність батареї. Розповідаємо, коли краще заряджати смартфон — вранці чи ввечері, і як робити це правильно, щоб батарея служила якомога довше.

Від чого залежить «здоров’я» батареї

Сучасні смартфони використовують літій-іонні або літій-полімерні акумулятори. Їх ресурс залежить не стільки від кількості днів використання, скільки від:

  • кількості циклів заряджання;

  • глибини розрядження — 0% дуже шкідливо;

  • перегрівання під час зарядки;

  • тривалого перебування на 100%.

Коли краще заряджати смартфон — вранці чи ввечері

Оптимальний варіант — заряджання вдень або рано вранці. Найкраще заряджати смартфон тоді, коли ви можете контролювати процес.

Чому це зручно і правильно:

  • ви не залишаєте телефон на зарядці на всю ніч;

  • можна від’єднати його на рівні 80-90%;

  • зменшується перегрівання батареї.

Чому не варто заряджати всю ніч? Нічна зарядка — найпоширеніша помилка: телефон довго тримається на 100%, відбувається мікроциклічне дозарядження, акумулятор швидше втрачає ємність, можливий перегрів у чохлі.

Як правильно заряджати смартфон

Щоб батарея служила довше:

  • не розряджайте до 0%;

  • не тримайте постійно на 100%;

  • використовуйте оригінальний зарядний пристрій;

  • уникайте перегрівання;

  • не заряджайте під подушкою або ковдрою;

  • вмикайте режим енергозбереження за потреби.

Фахівці рекомендують підтримувати рівень заряду в межах 20% — 80%. Це значно подовжує ресурс акумулятора і зменшує зношування.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
302
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