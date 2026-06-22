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Коли треба заряджати смартфон, щоб довго тримав заряд — вранці чи ввечері: це знають не всі
Правильна звичка заряджання смартфона дозволяє подовжити життя акумулятора на місяці й навіть роки.
Смартфон став невід’ємною частиною щоденного життя, але саме акумулятор найчастіше викликає проблеми: швидке розрядження та зниження ємності. Багато хто не замислюється, що не лише зарядний пристрій, а й час заряджання впливає на довговічність батареї. Розповідаємо, коли краще заряджати смартфон — вранці чи ввечері, і як робити це правильно, щоб батарея служила якомога довше.
Від чого залежить «здоров’я» батареї
Сучасні смартфони використовують літій-іонні або літій-полімерні акумулятори. Їх ресурс залежить не стільки від кількості днів використання, скільки від:
кількості циклів заряджання;
глибини розрядження — 0% дуже шкідливо;
перегрівання під час зарядки;
тривалого перебування на 100%.
Коли краще заряджати смартфон — вранці чи ввечері
Оптимальний варіант — заряджання вдень або рано вранці. Найкраще заряджати смартфон тоді, коли ви можете контролювати процес.
Чому це зручно і правильно:
ви не залишаєте телефон на зарядці на всю ніч;
можна від’єднати його на рівні 80-90%;
зменшується перегрівання батареї.
Чому не варто заряджати всю ніч? Нічна зарядка — найпоширеніша помилка: телефон довго тримається на 100%, відбувається мікроциклічне дозарядження, акумулятор швидше втрачає ємність, можливий перегрів у чохлі.
Як правильно заряджати смартфон
Щоб батарея служила довше:
не розряджайте до 0%;
не тримайте постійно на 100%;
використовуйте оригінальний зарядний пристрій;
уникайте перегрівання;
не заряджайте під подушкою або ковдрою;
вмикайте режим енергозбереження за потреби.
Фахівці рекомендують підтримувати рівень заряду в межах 20% — 80%. Це значно подовжує ресурс акумулятора і зменшує зношування.