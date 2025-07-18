Коли цього року Успіння Пресвятої Богородиці: дата за новим календарем, що можна і не можна робити, як молитися

Коли Успіння Пресвятої Богородиці 2025 року / © Pixabay

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Водночас, саме цього дня завершується Успенський піст, який триває два тижні. Тому віряни накривають святковий стіл, святкують важливе свято в колі найрідніших.

Коли Успіння Пресвятої Богородиці 2025 року: дата за новим календарем

Після переходу на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року віряни ПЦУ та УГКЦ святкують більшість церковних свят на 13 днів раніше. Стосується це і Успіння Пресвятої Богородиці, яке раніше припадало на 28 серпня, а тепер святкується 15 серпня.

Історія свята

Згідно зі Святим Писанням, Діва Марія провела останні два роки свого життя поряд з Іваном Богословом, якого Ісус Христос просив піклуватися про неї. За три дні до своєї смерті Богородиця зустрілася з архангелом Гавриїлом, який і сказав їй, що її земний шлях завершується.

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Після цього апостоли залишили всі ті місця, де вони на той час проповідували, щоб вирушити до Єрусалиму. Вони зібралися біля ложа Діви Марії, щоб попрощатися з Матір’ю Христа. В цей момент Ісус з’явився в білому світлі серед янголів і душа Богородиці відійшла у вічність. Через деякий час, коли учні Спасителя відкрили гроб, то побачили, що тіло Діви Марії зникло.

Традиції свята: що можна і не можна робити

В давнину після Успіння Пресвятої Богородиці дівчата більше не займалися важкою фізичною працею. Також від цього дня розпочинався період весіль.

На саме свято віряни відвідують церкву, ставлять свічку біля ікони Божої Матері і моляться про здоров’я своїх близьких. Після богослужіння вдома обов’язково накривають святковий стіл з різними наїдками.

15 серпня, у день Успіння Пресвятої Богородиці, заборонено:

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носите брудне і старе взуття;

грати весілля;

ображатися, сваритися;

важко працювати;

брати до рук гострі предмети;

ходити босоніж по траві;

розводити вогонь у будинку;

молодим дівчатам до цього дня забороняється стригти волосся.

В народі часто говорили: “Яка погода на Успіння Богородиці — такою буде й осінь.”

Молитва до Діви Марії

О, Діво Маріє, Мати наша, Отець Небесний зробив Тебе Храмом та інструментом Святого Духа, щоб, прийнявши від Тебе плоть, Предвічне Слово увійшло в світ і оселилося з нами.

Ти, о Мати, завжди була для нас тією провідною зіркою, яка веде до дому Отця. Як колись в Кані Галилейській Ти говорила до наших праотців, так і нині Ти звертаєшся до нас зі словами: "Зробіть все, що Він вам скаже" (Ін.2,5).

Божий Притулок грішників, будь Господньою поміччю нам, недосконалим і немічним, Своїм Небесним Покровом бережи нас від зла, яке нам постійно загрожує. Скорботним втіха, як Мати, поможи нам, коли в нас вичерпується надія і сили для доброго християнського життя. Разом з нами випроси у Сина Свого хворим зцілення та благодать здоров'я душі і тіла для всіх слабких і страждаючих.

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Господньою ласкою і премудрістю дітей навчи любові до Бога і людей, до Святої Церкви і до нашої дорогої Батьківщини. Випроси їм у Христа Спасителя любов батьків і вихователів. Зміцни наші родини, щоб вони були сильні Богом.

Просимо, щоб молоді Господь дав належні сили і благословення бути вірною Богу, а також мудрість в пізнанні краси і гідності людської особистості, значення сімейного життя, велич материнства і відповідальність батьківства.

Нехай за Твоїи святим заступництвом Отець Небесний пробудить й, передусім, серед нашої молоді численні покликання до священичого і душпастирського, чернечого та місіонерського, а також євангелізаційного і катехитичного, соціально-благодійного й іншого служіння та поблагословить її усіма необхідними для цього благодатями і дарами Святого Духа.

А духівництву різних традицій та обрядів хай Він дарує мужність проголошувати Євангеліє Царства Божого і радість вірного служіння Твоєму Синові в Святій Його Церкві Христовій, котру нехай обдарує відновленням її єдності і цілісності, що була за першоапостольських часів.

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У Вітчизні нашій просимо Тебе, аби Господь подав жити всім нам у ній в дусі єднання, правдивого миру й братньої любові і взаємодопомоги, дарував серце щире й відкрите назустріч потребам наших сусідів і співгромадян.

Сьогодні ми ввіряємо себе Твому Небесному заступництву, тому що спокон віку ніхто не чув, щоб хтось із прибігаючих до Тебе, прохаючих у Тебе Божої допомоги, був Тобою, а відтак - Господом, покинутий (молитва св. Бернарда).

Віддаємо під Твій Божий Покров, о Маріє, нашу єпархію і всі громади на її території, щоб вони користувались належною свободою віросповідання. Нехай храми наповнюються правдивим служінням і прославленням Бога, а віруючі - з натхненням і радістю приступають до Слова Божого і Святих Таїнств.

Молитвами нашими до Господа в скорботах не погорди, о, Володарко наша, Заступнице наша, Пресвята Богородице. Амінь.

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