ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
3 хв

Скільки літрів залишається та яку відстань можна проїхати, якщо загорілася лампочка рівня палива

Скільки можна проїхати без заправки, якщо загорілася лампочка рівня палива

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Скільки палива залишається в баку автомобіля

Скільки палива залишається в баку автомобіля

З цією ситуацією стикався кожен автомобіліст: під час руху раптово на панелі приладів загоряється лампочка, що сигналізує про низький рівень палива. Це завжди викликає певне занепокоєння — скільки ще можна проїхати, чи вистачить пального до найближчої заправки, та чи не зашкодить така їзда транспортному засобу.

Скільки палива залишається в баку, коли загоряється індикатор

Всі сучасні авто оснащені системою попередження про мінімальний рівень палива. Коли індикатор загоряється, у баку залишається певний запас бензину або дизеля, що дає змогу проїхати ще кілька десятків кілометрів. Однак, точна кількість залишку залежить не лише від марки та моделі машини, а навіть від конкретної модифікації.

В середньому у сучасних автомобілях при спрацюванні індикатора у баку залишається від 4 до 8 літрів палива, але цей показник може бути як меншим, так і більшим:

  • У деяких моделях Lada — 7–8 літрів;

  • В автомобілях Toyota — щонайменше 9–10 літрів;

  • Hyundai Solaris, Kia Rio — близько 7 літрів;

  • Volkswagen Polo — від 7 до 8 літрів;

  • Renault Duster — не менше 7 літрів;

  • Renault Logan, Lada Largus — приблизно 5 літрів;

  • Lada Granta, Lada Kalina — 8 літрів;

  • Lada Vesta — від 7 до 8 літрів;

  • Lada Niva Legend, Niva Travel — близько 9 літрів.

Яку відстань можна проїхати на «лампочці»

Відстань, яку можна подолати після загоряння лампочки, залежить не лише від залишку палива, але й від витрати у конкретного авто, манери їзди, завантаженості, умов руху та використання додаткових систем (кондиціонера, аудіо тощо).

Для більшості легкових авто запас ходу на «лампочці» складає у середньому 50–100 км, якщо їхати спокійно і рівномірно. Проте для звичайних седанів цей діапазон, як правило, ближче до 50–80 км, а для авто з більшими баками або економічними гібридами — 90–120 км. Перевищити 100 км запасу можливо для окремих моделей, переважно при трасовій їзді без прискорень і з невеликою витратою палива

Наприклад, приблизний запас їзди для деяких автомобілей становить:

  • Hyundai Solaris, Kia Rio — до 100 км;

  • Volkswagen Polo — не менше 100 км;

  • Skoda Rapid — понад 100 км;

  • Renault Duster, Renault Logan, Lada Largus — близько 90 км;

  • Lada Granta, Lada Kalina — понад 100 км;

  • Lada Vesta — не менше 100 км;

  • Lada Niva Legend, Niva Travel — близько 90 км.

Чому не рекомендують їздити з увімкненою лампочкою

Попри досить значний запас ходу на «лампочці», спеціалісти радять не робити їзду на мінімальному рівні палива постійною звичкою. Тому що це може призвести до наступних ризиків.

  • У сучасних автомобілях насос розташований безпосередньо у баку, охолоджується паливом. При малому залишку бензину відведення тепла погіршується, що може викликати пошкодження, особливо в спекотну пору року.

  • З часом на дні бака накопичуються залишки бруду, домішки та навіть вода. Коли паливо на мінімумі, зростає ризик затягування цих домішок у систему, що може забити фільтр, зменшити ресурс насоса та навіть пошкодити форсунки чи каталізатор.

  • При повністю спорожненому баку насос може затягнути повітря, почати працювати «насуху», що швидко виведе його з ладу.

Яких звичок варто дотримуватися

  • Не їздити з постійно увімкненою лампою; заправляти бак завчасно, якщо до АЗС ще далеко.

  • Пам’ятати, що запас ходу залежить від реальної витрати пального в конкретних умовах: у місті він менше, ніж по трасі.

  • Стежити за станом паливних фільтрів — регулярна заміна зменшує ризики навіть при рідкісних поїздках на малому рівні палива.

Висновок

Загоряння індикатора низького рівня палива — це не катастрофа і не привід для паніки, а сигнал про необхідність планувати маршрут до найближчої АЗС. У баці ще є резерв, що в середньому дозволяє проїхати від 50 до 100 км, але не варто зловживати цим запасом — ремонт паливної системи обійдеться значно дорожче, ніж регулярна та завчасна заправка.

Дата публікації
Кількість переглядів
183
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie