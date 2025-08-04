Коли в жодному разі не можна копати картоплю: бульби не долежать навіть до зими

Коли не можна копати картоплю / © Pixabay

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Чому не можна викопувати картоплю завчасно

Одна з найтиповіших помилок — поспішне викопування картоплі, коли ґрунт ще не встиг охолонути. У теплому вологому середовищі бульби запарюються, активно виділяють тепло, що спричиняє утворення конденсату. Зовні картопля може бути сухою, але всередині вже починаються процеси псування. У таких умовах навіть найкращий погріб не врятує урожай, бульби швидко загнивають. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Коли копати картоплю різних сортів: корисні поради

У серпні збирають лише ранню картоплю, яка не призначена для тривалого зберігання. Її можна одразу вживати чи використовувати на насіння.

Пізні сорти, які закладають на зиму, потрібно викопувати після 15 вересня, коли ґрунт охолоне, а бульби повністю визріють. Лише тоді зберігання буде безпечним і довготривалим.

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Як правильно підготуватися до викопування картоплі

За 7-10 днів до збору урожаю обов’язково скосіть усе бадилля. Це не тільки прискорює дозрівання бульб, а й знижує ризик зараження фітофторою та іншими хворобами. Адже наземна частина картоплі — це потенційне джерело інфекцій.