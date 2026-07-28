Де і коли не можна збирати гриби, щоб не пошкодувати: що говорять експерти й народні прикмети

Коли не можна ходити по гриби / © unsplash.com

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Збирання грибів для багатьох українців є улюбленою літньою та осінньою справою. Проте досвідчені грибники добре знають: існують ситуації, коли від походу до лісу краще відмовитися. Одні застереження мають цілком практичне пояснення й підтверджуються рекомендаціями фахівців, інші пов’язані з народними віруваннями, що передавалися з покоління в покоління. Експерти наголошують: головне правило грибника — безпека. А народні прикмети можуть бути цікавою частиною української культури, хоча вони не мають наукового підтвердження.

Не варто йти до лісу після сильних злив і буревіїв

Фахівці радять утриматися від походу в ліс одразу після потужних гроз, буревіїв або тривалих злив. Через розмоклий ґрунт підвищується ризик падіння дерев і великих гілок, а лісові дороги можуть стати практично непрохідними.

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Крім того, у вологому лісі легко послизнутися, травмуватися або втратити орієнтування.

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Не збирайте гриби поблизу автошляхів та промислових зон

Навіть якщо гриб має ідеальний вигляд, він може накопичувати важкі метали, вихлопні гази та інші небезпечні речовини. Саме тому мікологи рекомендують не збирати гриби:

біля автомобільних трас;

поруч із залізницею;

неподалік сміттєзвалищ;

біля промислових підприємств;

у межах великих міст.

Такі гриби можуть становити небезпеку для здоров’я.

Не вирушайте до лісу, якщо погано знаєте місцевість

Щороку рятувальники отримують десятки повідомлень про людей, які заблукали під час «тихого полювання». Особливо небезпечно йти самому до незнайомого лісу без зарядженого телефона, карти чи навігатора.

Перед походом бажано повідомити рідним, куди саме ви плануєте вирушити та коли повернетеся.

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Не збирайте старі, перестиглі та невідомі гриби

Експерти наголошують: навіть їстівний гриб із віком накопичує продукти розпаду та може втрачати свої смакові й харчові властивості.

Також категорично не можна класти до кошика гриби, у яких ви сумніваєтеся хоча б на один відсоток. Багато смертельно отруйних видів дуже схожі на їстівні.

Коли, за народними прикметами, краще не ходити по гриби

Наші предки уважно спостерігали за природою та вірили, що певні знаки можуть попереджати про невдалий день для грибного полювання.

Найпоширеніші народні прикмети говорять, що не варто йти до лісу:

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у великі церковні свята, якы рекомендовано присвятити молитві та відпочинку;

під час сильної грози;

якщо дорогою до лісу перебігла чорна кішка чи були інші погані знаки — це вважалося попередженням;

якщо зранку людина посварилася з близькими — вірили, що грибів не знайде.

Ці повір’я є частиною народної традиції й не мають наукового підтвердження.

Чому не радили ходити по гриби ввечері

У багатьох регіонах України вважали, що після заходу сонця ліс «належить» природі, тому збирати гриби ввечері небажано.

Практичне пояснення також існує. У сутінках значно складніше помітити отруйні гриби, легко заблукати або не помітити небезпечні перешкоди на стежці.

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