Коли варто прибрати новорічну ялинку: дата, яку обирають найчастіше

Новорічна ялинка / © Freepik

Наприкінці різдвяно-новорічного періоду багато людей замислюються, коли саме варто прибирати ялинку та святкові прикраси. Єдиного правила не існує: одні роблять це одразу після Різдва, інші залишають декор до Нового року чи навіть довше. Водночас експерти називають дату, яку більшість вважає оптимальною.

Про це повідомило видання Express.

Найпопулярнішим днем для розбирання ялинки є Дванадцята ніч — 5 січня. Саме її багато родин сприймають як символічне закінчення святкового сезону. Експерти зазначають, що традиція має давнє походження і бере початок ще в IV столітті, коли церковний календар чітко окреслював межі різдвяного періоду.

Водночас існує й альтернативна дата — 6 січня, коли святкують Богоявлення. Це свято також відоме як День Трьох Королів або Мале Різдво. З роками воно стало ще одним поширеним орієнтиром для тих, хто вирішує, коли прощатися з різдвяною ялинкою, гірляндами й кульками. Для багатьох саме Богоявлення логічно завершує святковий цикл.

Деякі родини, навпаки, не чекають на січень. Поширене марновірство говорить, що якщо залишити ялинку після опівночі 31 грудня, можна «перенести» проблеми старого року в новий. Через це частина людей прибирає святковий декор ще до настання Нового року, сприймаючи це як спосіб почати з чистого аркуша.

Існують і церковні рекомендації. Згідно з католицькою традицією, найдоречнішим часом для прибирання різдвяних прикрас вважають Стрітення Господнє. Це свято святкують через 40 днів після народження Ісуса Христа, і воно символізує представлення немовляти Ісуса та Марії у храмі. В деяких тлумаченнях вважається, що знімати декор раніше цієї дати — погана прикмета.

Водночас існують і протилежні переконання. Частина забобонів стверджує, що залишати різдвяні прикраси після 6 січня небажано. Також побутують традиції, пов’язані з омелою: за ними її не рекомендують приносити до оселі до настання Нового року незалежно від того, чи зняті інші прикраси.

Експерти наголошують, що попри різноманіття дат, традицій і прикмет остаточне рішення залишається особистим вибором. Для одних прибирання ялинки означає закінчення свят і підготовку дому до буднів, для інших — бажання зберегти атмосферу тепла й затишку якомога довше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що різдвяна ялинка може бути як екологічним вибором, так і джерелом додаткових викидів. Фахівці порівняли вплив справжніх і штучних дерев на довкілля.