Коли відключили світло й воду: ось п’ять речей, без яких зараз ніяк не обійтися

Що робити за відключення світла і води / © pexels.com

Досвід показує: навіть базова підготовка зменшує половину стресу. Ми зібрали п’ять речей, які на практиці справді допомагають пройти відключення світла й води без паніки та зайвих втрат.

Запас технічної води, а не тільки питної

Багато хто обмежується бутлями з питною водою, забуваючи про технічні потреби. А вода для змиву, миття рук або швидкого прибирання не менш важлива. Кілька каністр, відер або пляшок, наповнених заздалегідь, вирішують проблему на кілька годин.

Повербанк або зарядна станція

Телефон без зв’язку — окрема проблема. Повербанк на 20 000 мА/год і більше дозволяє заряджати смартфон, роутер або ліхтар кілька разів. Маленькі зарядні станції дають змогу ще підключити настільну лампу або навіть чайник малої потужності. Це не про комфорт, а про контроль ситуації.

Газовий пальник або туристична плитка

Електроплита без світла стає просто декорацією. Туристичний пальник із балоном дозволяє швидко приготувати їжу або закип’ятити воду. Він займає мінімум місця й не потребує спеціального обслуговування. Обов’язково користуйтесь ним обережно та у провітрюваному приміщенні.

Ліхтарі, а не свічки

Свічки створюють затишок, але залишаються джерелом небезпеки. Світлодіодні ліхтарі, особливо налобні або з USB‑зарядкою, набагато безпечніші. Один такий ліхтар стане в пригоді у коридорі, у ванній або під час пошуку речей у темряві.

Готівка та дріб’язок

Коли не працюють термінали та банкомати, навіть невелика сума готівки стає вирішальною. Варто також мати записки з важливими номерами та мінімальний запас батарейок. Це дрібниці, які часто вирішують побутові проблеми, коли все інше відключено.