Коли відкривати вікна взимку, щоб не з’явився конденсат і цвіль: поради експертів

Восени та взимку через різницю температур у житлі часто з’являється конденсат, який з часом може призвести до появи цвілі. Щоб цього уникнути, фахівці радять регулярно провітрювати оселю — навіть коли надворі мороз.

Про це повідомило видання Express.

Експерти радять відкривати вікна двічі на день на короткий час — від 5 до 15 хвилин. Так у приміщенні циркулюватиме свіже повітря, і волога не накопичуватиметься. Особливо важливо це робити під час приготування їжі та після прийняття душу або ванни.

«Під час готування відкривайте вікно або вмикайте витяжку, щоб випустити пару. Щоб зменшити кількість пари, тримайте кришки на каструлях під час приготування. Після ванни або душу відчиніть вікно або увімкніть витяжку і зачиніть двері, щоб вологе повітря виходило назовні, а не поширювалося оселею. Коли набираєте ванну, спочатку налийте холодну воду, а потім гарячу — це зменшить утворення пари на 90%», — йдеться в статті.

При цьому довго тримати вікна відчиненими взимку не варто: коротке провітрювання двічі на день цілком достатнє, щоб запобігти вогкості й утворенню плісняви.

Раніше ми розповідали про перевірені поради, як помити вікна зовні так, щоб вони сяяли кришталевою чистотою.