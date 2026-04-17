Коли вік має значення: як велика різниця між чоловіком і жінкою впливає на стабільність сім’ї

Різниця у віці між чоловіком та жінкою може стати не лише темою для обговорень у суспільстві, а й реальним індикатором майбутнього розриву. Наукові дослідження підтверджують: чим суттєвішим є віковий розрив, тим вищою стає ймовірність того, що пара офіційно розірве стосунки.

Про це пише «Gazeta.ua».

Дослідники проаналізували тисячі шлюбів та вивели чітку математичну залежність. Якщо різниця між партнерами становить близько 10 років, показник кількості розлучень досягає 39 відсотків. Проте найбільш критичною виявилася ситуація у парах, де розрив є ще більшим.

«У відносинах з різницею 20 років і більше була найвища ймовірність розлучення і склала цілих 95 відсотків», — наголошують автори наукових висновків.

Така статистика пояснюється тим, що партнери часто перебувають на абсолютно різних етапах життя. Наприклад, коли одному з подружжя 20 років, а іншому 40, їхні цілі та світосприйняття рідко збігаються.

Конфлікт інтересів та життєвого досвіду

Основною причиною напруги стає різниця у життєвих планах. Поки молодший партнер лише починає свій шлях, шукає цілі та своє місце у світі, старший вже має стабільну кар’єру та чітке уявлення про майбутнє. Ця невідповідність неминуче створює конфлікти.

Окрім професійної реалізації, розбіжності виникають і у способі життя. Молодь зазвичай віддає перевагу активному відпочинку та динаміці, тоді як старші партнери схильні до помірності та стабільності. Різний рівень фізичної енергії та активності стає ще одним бар’єром для гармонійного спілкування.

Одним із найгостріших джерел конфліктів дослідники називають відмінності у поглядах на батьківство. Пріоритети в таких парах часто кардинально розходяться.

«Молодий партнер може бути більш зацікавлений у створенні сім’ї та вихованні дітей, тоді як старший може не відчувати такий самий рівень інтересу чи готовності до сімейного життя», — йдеться у матеріалах дослідження.

Такі відмінності у прагненнях часто стають фінальною крапкою у стосунках. Коли вік чоловіка і жінки суттєво відрізняється, навіть побутові дрібниці можуть перетворюватися на непереборні перешкоди через різне бачення світу та власного майбутнього.

