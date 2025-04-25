Коли Вознесіння Господнє 2025 року: дата за новим календарем, значення свята, традиції українців

Коли Вознесіння Господнє 2025 року / © Pixabay

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З переходом Православної церкви України на новоюліанський календар, дати численних церковних свят зазнали змін. Отже, коли саме українці святкуватимуть Вознесіння Господнє 2025 року?

Значення свята Вознесіння Господнє

Вознесіння Господнє — свято, яке святкується на 40-й день після Великодня. За біблійним описом, в цей день Ісус Христос, перебуваючи з учнями на горі Елеонській, вознісся на небеса. Цей день символізує тріумф життя над смертю та піднесення Ісуса до Бога-Отця.

Коли Вознесіння Господнє 2025 року

Оскільки дата Великодня змінюється кожного року, відповідно, варіюється й дата святкування Вознесіння Господнього. 2025 року Великдень припадав на 20 квітня, тому, відрахувавши 40 днів після цієї дати, святкування Вознесіння Господнього відбудеться 29 травня.

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Традиції святкування Вознесіння Господнього

У день Вознесіння Господнього в храмах проводяться урочисті богослужіння, де віряни збираються разом, щоб відзначити це велике свято та помолитися. Після служби часто організовуються святкові обіди в родинному колі чи серед близьких друзів.

Основні традиції святкування Вознесіння Господнього:

Відвідування храму. В цей день віряни приходять до церкви, щоб помолитися та вшанувати подію Вознесіння Ісуса Христа.

Святковий обід. Після церковної служби звичайно організовується святкова трапеза серед родини та друзів.

Прикраса храмів. Церкви прикрашаються квітами та святковими хоругвами, створюючи атмосферу свята.

Що не можна робити на Вознесіння Господнє

У цей день Православна церква забороняє укладати шлюби, сваритися, лихословити, ображати інших, відмовляти тим, хто потребує допомоги, відвідувати кладовища, згадувати померлих і плювати на землю.

Проте праця в день Вознесіння Господнього дозволена, оскільки свято завжди припадає на четвер.

Молитва на Вознесіння Господнє

Боже, Твій Син сьогодні на очах апостолів вознісся на небо. Зроби, щоб ми, згідно з обітницею, удостоїлися Його присутності з нами на землі і до вічного життя з Ним у небі. Котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Боже, на віки віків. Амінь.