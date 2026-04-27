Коли Вознесіння Господнє 2026 року: чому дата свята змінюється, що на неї впливає

У християнському розумінні це не просто біблійна подія, а символ перемоги духовного над земним і утвердження віри у вічне життя.

Свято належить до перехідних, тому його дата щороку змінюється. Вознесіння завжди припадає на 40-й день після Великодня, тож орієнтиром для вірян є церковний календар і дата Воскресіння.

Вознесіння Господнє: зміст і духовне значення

Вознесіння Господнє відзначають на сороковий день після Воскресіння Христового, зазвичай у четвер шостого тижня після Великодня. До цього моменту в храмах ще звучить радісне привітання «Христос воскрес!», яке завершується саме на Вознесіння.

Число 40 має особливу вагу у Біблії — воно неодноразово з’являється у контексті випробувань, очищення та підготовки до нового етапу. Саме 40 днів тривав піст Ісуса в пустелі, 40 років мандрував пустелею народ Ізраїлю. Тому період між Великоднем і Вознесінням сприймається як час духовної радості, зміцнення віри та усвідомлення перемоги життя над смертю.

Згідно з Євангеліями від Луки та Марка, а також книгою Діянь апостолів, після останніх настанов своїм учням Ісус Христос благословив їх і вознісся на небо. У християнській традиції це означає завершення Його земного служіння та прославлення людської природи у Божій славі.

Коли Вознесіння Господнє 2026 року

2026 року дата Вознесіння в Україні залежить від православного церковного календаря. Великдень припала на 12 квітня, відповідно Вознесіння Господнє святкуватимуть 21 травня — у четвер, як і заведено за традицією.

Християни західного обряду Великдень 2026 року святкували 5 квітня, тому Вознесіння у них припаде на 14 травня. Через різницю календарів дати святкування знову не збігаються.

Традиції та народне сприйняття

У народній традиції Вознесіння пов’язують із молитвами за душі померлих та особливим духовним настроєм. Вважається, що цього дня варто відмовитися від важкої роботи, конфліктів і побутової метушні, зосередившись на спокої та молитві.

Для багатьох українців Вознесіння Господнє — це не лише церковна дата, а день внутрішньої тиші, роздумів і надії, коли особливо відчувається зв’язок із духовним світом і віра в небесне заступництво.