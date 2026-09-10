Коли вигідніше купувати картоплю на зиму та які сорти краще зберігаються

Коли купувати картоплю на зиму

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Восени багато українців купують картоплю одразу на кілька місяців. Але поспішати із запасами на початку сезону не завжди варто, ціна змінюється залежно від темпів збирання врожаю та кількості продукції, яка одночасно надходить на ринок.

Не менш важливо правильно вибрати саму картоплю. Для зимових запасів підходить не кожна партія: значення мають сорт, зрілість бульб, відсутність пошкоджень і умови, в яких урожай зберігатиметься.

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Коли картопля восени найдешевша, коли її найкраще купувати

У 2026 році масове збирання картоплі в Україні вже спричинило сезонне зниження цін. Станом на 20 серпня українські господарства пропонували її переважно по 6–12 грн за кілограм, а середня ціна за тиждень знизилася приблизно на 14%. Аналітики пояснювали це насамперед збільшенням пропозиції в міру розгортання збиральної кампанії.

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Однак для закупівлі великих запасів найцікавішим періодом може стати вересень — перша половина жовтня. Саме в цей час пропозиція картоплі традиційно досягає максимуму, на ринок одночасно надходять великі обсяги врожаю, а виробники, які не мають сховищ, зацікавлені швидше реалізувати продукцію.

Чому не варто відкладати купівлю до зими

Після завершення масового збирання ситуація поступово змінюється. Картопля господарств, які не мають можливості довго її зберігати, зникає з продажу, а у вартості продукції зі сховищ уже враховуються витрати на зберігання та природні втрати.

Для сезону 2026/27 експерти допускають помітне подорожчання якісної картоплі взимку. За прогнозами, у грудні–лютому ціни можуть бути приблизно на 25–40% вищими. Це саме прогноз, а не гарантоване підвищення, фактична ціна залежатиме від урожаю, якості продукції у сховищах, імпорту та попиту.

Тож для людини, яка має відповідний льох або інше сховище, кінець вересня — перша половина жовтня виглядає одним із найдоцільніших періодів для закупівлі картоплі на зиму. Але купувати потрібно не просто найдешевшу партію.

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Яку картоплю вибирати для зберігання

Для зимового запасу краще брати зрілі бульби зі сформованою міцною шкіркою. Якщо шкірка легко здирається від тертя пальцем, картопля ще недостатньо підготовлена до тривалого зберігання. Порізану, м’яку, зморщену або травмовану картоплю краще використати першою. Перед закладанням на зиму землю з бульб можна обережно очистити, але мити картоплю перед тривалим зберіганням не рекомендують.

Тому під час купівлі мішка варто оглянути не лише кілька красивих бульб зверху. Краще перевірити картоплю з різних частин мішка, вона має бути твердою, без мокрих плям, гнилі, значних механічних пошкоджень та інших очевидних дефектів.

Які сорти картоплі краще купувати на зиму

Для запасів на зиму варто вибирати картоплю з хорошою лежкістю — здатністю тривалий час зберігатися без значної втрати якості. Причому орієнтуватися лише на те, ранній сорт чи пізній, не варто: хороша лежкість трапляється і серед ранньостиглої картоплі.

Беллароза — один із таких прикладів. Це ранньостиглий сорт, який, попри раннє достигання, добре зберігається. Для нього наводять показник лежкості близько 93%. Бульби великі, з червоною шкіркою та світло-жовтою м’якоттю.

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Пікассо — середньопізній сорт, який також підходить для тривалого зберігання. За сортовими характеристиками, його лежкість становить приблизно 92–96%. Впізнати таку картоплю можна за жовтою шкіркою з характерними рожево-червоними плямами навколо вічок.

Житниця — сорт української селекції, створений Інститутом картоплярства НААН. Він належить до ранньостиглих, однак має високі показники лежкості — 8–9 балів. Це ще один приклад того, що ранній строк достигання не обов’язково означає погану придатність до зимового зберігання.

Скарбниця — ще один український сорт, на який варто звернути увагу. Фахівці Інституту картоплярства НААН відзначають його добру лежкість, тому він також може бути варіантом для зимових запасів.

Ред Скарлет також відомий хорошою здатністю до зберігання. Це ранньостиглий сорт із червоною шкіркою та жовтою м’якоттю. У характеристиках сорту його лежкість оцінюється як висока.

Але назва сорту — не єдиний критерій. Для тривалого зберігання потрібно вибирати зрілі тверді бульби зі сформованою шкіркою, без гнилі, мокрих плям, порізів і значних механічних пошкоджень.

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