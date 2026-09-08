Коли викопувати буряк на зиму: названо ознаку, на яку потрібно орієнтуватися

Коли копати буряк

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Від правильного часу збирання буряка залежить не лише його смак, а й те, наскільки добре коренеплоди зберігатимуться взимку. Навіть якщо на початку або в середині вересня буряк уже виріс до потрібного розміру, поспішати з викопуванням не варто. Головним орієнтиром має бути не календар, а погода.

Поки осінь залишається теплою, а листя буряка зелене, рослина продовжує вегетацію. Завдяки фотосинтезу в коренеплодах накопичуються поживні речовини та цукри, тому вони набирають масу і стають солодшими.

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Особливо не варто поспішати із середньопізніми та пізніми сортами, які вирощують для зимового зберігання. Якщо викопати їх надто рано, коренеплоди можуть швидше втрачати вологу, ставати м’якими та зморщуватися під час зберігання.

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Коли потрібно викопувати буряк

Головна ознака, яку називають досвідчені городники, на яку потрібно орієнтуватися, — нічна температура. Коли вона стабільно опускається приблизно до +3…+5 °C і нижче, буряк настав час збирати.

За такого похолодання нормальна життєдіяльність рослини сповільнюється. Подальше перебування коренеплодів на грядці вже не дає тієї користі, яку вони отримували за теплої погоди.

Тому після встановлення холодних ночей затягувати зі збиранням урожаю не слід. Тим більше не варто чекати заморозків. Частина коренеплоду часто виступає над поверхнею землі й особливо вразлива до низьких температур. Підмерзлий буряк гірше зберігається та може швидше псуватися.

Чому не потрібно викопувати буряк занадто рано

Збирати врожай завчасно також небажано. Поки ночі залишаються теплими, а бадилля зеленим, буряк продовжує рости та накопичувати цукри. Саме в останній період вегетації коренеплоди можуть помітно покращити свої смакові якості.

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Надто раннє збирання може негативно позначитися і на лежкості. Такі коренеплоди під час тривалого зберігання можуть швидше втрачати вологу, ставати м’якими та зморщуватися.

Отже, оптимальне рішення — не поспішати, поки тримається тепло, але розпочати збирання, щойно нічна температура стабільно опуститься до +3…+5 °C.

Як правильно зібрати буряк для зберігання

Для викопування бажано вибрати сухий день. У помірно сухому ґрунті коренеплоди простіше дістати та очистити від землі. Якщо ґрунт щільний, буряк краще обережно підкопати вилами або лопатою, намагаючись не зачепити сам коренеплід.

Пошкоджувати шкірку небажано: порізи, тріщини та удари скорочують строк зберігання і підвищують ризик появи гнилі.

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Після викопування бадилля видаляють, а коренеплоди акуратно очищають від великих грудок землі. Не потрібно бити буряки один об одного або шкребти їх гострими предметами.

Перед закладанням на зиму врожай перебирають. Для тривалого зберігання залишають здорові, щільні коренеплоди без тріщин, порізів та інших пошкоджень. Пошкоджений буряк краще використати насамперед.

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