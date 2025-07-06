Коли треба викопувати часник: головні ознаки дозрівання, які не можна пропускати

Коли треба викопувати часник / © unsplash.com

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Щоб часник добре зберігався, не гнив і не засихав, його треба вчасно викопувати. Якщо зібрати його раніше, зубчики не встигнуть дозріти повністю, а за пізнього викопування головки розпадатимуться і втратять свій смак. Розповідаємо, посилаючись на ресурс zaxid.net, коли найкраще викопувати часник, щоб він зберігався максимально довго.

Коли викопувати часник: оптимальні строки

Зимовий часник зазвичай збирають у другій половині липня, тоді як ярий — приблизно на 2–3 тижні пізніше, десь на початку серпня. Проте орієнтуватися варто не лише на календар, а й на зовнішній вигляд овоча.

За 2–3 тижні до планованого збору варто зменшити полив, особливо якщо стоїть дощова погода. Надлишок вологи може негативно вплинути на збереження головок. Для пришвидшення дозрівання багато городників обережно розгортають ґрунт навколо головок, щоб забезпечити краще «дихання» кореневій системі.

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Які головні ознаки того, що часник дозрів

Щоб переконатися, що часник готовий до збирання, достатньо раз на кілька днів викопувати 1–2 пробні головки та оцінювати їхній стан.

Лушпиння має бути тонким та щільним.

Якщо шкірка ще волога, блискуча й тягнеться до стебла, часнику треба ще дозріти.

Стебло починає вилягати, листя підсихає знизу вгору — це також ознака стиглості.

Як правильно викопувати часник

Використовуйте вила, а не лопату, так менше шансів пошкодити головки.

Якщо земля занадто суха, її можна злегка зволожити за день до збирання, це зменшить ризик обламування коренів біля денця.

Вологий ґрунт полегшить роботу і знизить ймовірність зараження врожаю.

Як правильно сушити часник після збирання

Після викопування розкладіть головки рядами прямо на грядці, бажано так, щоб листя з верхнього шару затінювало головки внизу, це захистить їх від прямого сонця. Сушити слід:

2–3 дні з одного боку, потім перевернути і досушити упродовж кількох днів.

Добре висушений часник має пружні, а не м’які зубці, суху й тонку шкірку.

Перед зберіганням уважно переберіть часник. Усі головки з тріщинами, плямами, ознаками гнилі чи хворобами слід відкласти окремо, їх не можна довго зберігати.