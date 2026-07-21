Не проґавте момент: як зрозуміти, що часник уже час викопувати, щоб він не згнив

Часник / © pexels.com

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Як зрозуміти, що часник уже час збирати, та що робити після викопування, пояснила експертка з садівництва Марта Стюарт. За її словами, правильний момент для збору врожаю визначає не календар, а стан рослини.

Про це повідомило видання martha stewart.

За словами Стюарт, викопувати часник потрібно тоді, коли нижнє листя починає жовтіти й буріти, а верхнє ще залишається зеленим. Якщо зробити це надто рано, зубчики не встигнуть повноцінно сформуватися. Якщо ж запізнитися, головки почнуть розпадатися, через що зростає ризик гниття.

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На фермі цього сезону зібрали як м’якошийкові сорти, що відзначаються тривалим зберіганням і великою кількістю зубчиків, так і твердошийкові, які мають жорстке центральне стебло, менше зубчиків і насиченіший смак.

Часник висаджували ще восени — у жовтні, до промерзання ґрунту. Марта радить залишати між рядами щонайменше 30 сантиметрів, а між окремими зубчиками — приблизно 5–7,5 сантиметра. Найкраще культура росте на родючих суглинкових ґрунтах із хорошим дренажем, адже застій води може призвести до загнивання.

У середині червня на рослинах з’являються часникові стрілки. Їх рекомендують зрізати після повного формування, коли кінчики закручуються. За словами Стюарт, стрілки їстівні й можуть використовуватися в кулінарії так само, як і сам часник.

Збирати врожай експертка радить лише в суху погоду. Перед викопуванням ґрунт обережно розпушують вилами, щоб не пошкодити головки, після чого цибулини витягують за основу листя.

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Після збору в часнику обрізають коріння, стебла та знімають перший шар лушпиння. Водночас одразу вживати його не рекомендують. Спочатку головки мають пройти процес сушіння, який готує їх до тривалого зберігання.

Добре висушений часник, за словами Марти Стюарт, може зберігатися від шести до восьми місяців або навіть довше. Оптимальна температура для цього становить близько 16–21 °C за відносної вологості приблизно 60%. Зберігати часник у холодильнику вона не радить.

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