Коли та як правильно викопати, обробити та просушити цибулини гладіолусів для зимового зберігання

Коли викопувати гладіолуси

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Гладіолуси належать до теплолюбних багаторічних культур, які нездатні перезимувати у відкритому ґрунті в умовах українського клімату. Щоб зберегти посадковий матеріал до наступного весняного сезону, цибулини необхідно вчасно та правильно витягти із землі. Занадто ранній початок робіт не дозволить цибулині повноцінно дозріти й накопичити необхідний запас поживних речовин, а запізнення загрожує ураженням грибковими хворобами та пошкодженням першими осінніми заморозками.

Основні орієнтири та терміни викопування гладіолусів

Проводити викопування гладіолусів агрономи та фахівці рекомендують із урахуванням фізіологічного стану рослини, термінів її цвітіння та погодних умов. Головним орієнтиром є час, що минув після закінчення цвітіння або зрізання суцвіття, адже саме в цей період замість старої відмерлої бульби активно формується нова молода цибулина та дрібні дітки. Загалом для повноцінного дозрівання посадкового матеріалу рослині потрібно від 35 до 45 днів після цвітіння, а для ранніх сортів цей термін може становити від 6 до 8 тижнів.

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У більшості регіонів України потрібна фаза зрілості настає з середини вересня до початку жовтня. Зрозуміти, що час викопувати настав, можна за зовнішніми ознаками: нижнє листя починає жовтіти й втрачати пружність, що свідчить про завершення вегетації. Оптимально проводити роботи після перших легких заморозків, але до того, як промерзне ґрунт. При цьому передчасно зрізати зелене листя ще до викопування суворо заборонено, оскільки через нього цибулина продовжує накопичувати поживні речовини. Під час збирання обов’язково дотримуються черговості: спочатку викопують ранні та середньоранні сорти, потім пізні, а поза чергою завжди витягають хворі рослини та молодняк, вирощений із дрібних діток.

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Покрокова технологія збирання, відбору та дезінфекції цибулин

Викопувати гладіолуси найкраще в сухий сонячний день, щоб уникнути надмірної вологості, яка сприяє розвитку сірої плісняви. Для роботи краще використовувати лопату, а не вила, занурюючи інструмент у ґрунт із відступом від стебла на 15-20 сантиметрів, щоб уникнути пошкоджень. Піднімають рослину разом із грудкою землі, після чого обережно струшують ґрунт та оглядають зібраний матеріал. М’які, знебарвлені чи пошкоджені екземпляри одразу відкладають і бракують, оскільки зберігати їх не варто.

Одразу після витягання з землі стебло здорових рослин обрізають, залишаючи пеньок заввишки від 3 до 5 сантиметрів. Залишати довге стебло заборонено, оскільки через нього активно випаровується волога і можуть передаватися небезпечні шкідники. Очищені від землі цибулини ретельно промивають у чистій воді.

Для профілактики розвитку грибкових інфекцій та знищення шкідників увесь зібраний матеріал занурюють у розчин фунгіциду або розчин марганцівки на 20-30 хвилин. Після цього розпочинають найважливіший етап — просушування. Перші 10-14 днів цибулини тримають у теплому приміщенні за температури 22-25 градусів з доброю вентиляцією, після чого їх досушують ще протягом 3-4 тижнів за температури близько 18-20 градусів.

Умови зимового зберігання та особливості догляду за сортами

Після повного висихання стара зморщена бульбоцибулина легко відокремлюється від нової. Її видаляють разом із корінням та лусками, а молоді бульби залишають ще на кілька днів у теплі, щоб місце відриву покрилося захисним шаром.

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На зимове зберігання просушений матеріал закладають у сухе та прохолодне приміщення з вільною циркуляцією повітря, де всі сорти обов’язково розділяють та підписують. Оптимальна температура для зберігання становить від 3 до 8 градусів тепла за відносної вологості повітря від 60 до 70 відсотків. Для цього чудово підійде сухий погреб, підвал або нижня полиця звичайного холодильника, де цибулини тримають у щільних паперових пакетах чи картонних коробках.

Якщо влітку квіти мали ознаки пошкодження трипсами, бульби рекомендується тримати у найхолоднішій частині підвалу за температури від 4 до 7 градусів.

Навіть за дотримання правильних умов цибулини потребують постійного нагляду. Протягом усього зимового періоду посадковий матеріал обов’язково перевіряють 1 раз на кілька тижнів для вчасного виявлення та видалення м’яких, запліснявілих чи гнилих екземплярів, що дозволить повністю зберегти здорові цибулини до весни.

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