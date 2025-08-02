ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
1 хв

Коли викопувати озимий часник 2025 року — місячний календар

Кожен дачник знає, що часник не потребує особливого догляду, але для гарного врожаю потрібно підібрати найкращий час для викопування.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Часник

Часник / © Pixabay

Часник славиться своєю невибагливістю у догляді, проте дуже важливо підібрати правильно час, щоб його викопати. Це потрібно зробити вчасно — він має повністю дозріти.

Озимий часник зазвичай висаджують на городі восени, а ось викопують його, починаючи від середини липня і закінчуючи серпнем. Щоб не зіпсувати врожай і отримати смачний озимий часник, варто звернутися по допомогу до місячного календаря.

Згідно з цим календарем, найсприятливішими днями літа для викопування озимого часника є такі дати: 2, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 26 серпня.

Основні правила викопування часнику:

  • за 1-1,5 тижні до збору врожаю припиняємо полив

  • копаємо в суху погоду, в ранковий або вечірній час

  • підкопуємо цибулини часнику вилами, а не лопатою

  • залишаємо їх на тиждень у приміщенні, яке добре провітрюється, щоб вони підсохли

  • обрізаємо стебла, залишаючи близько 10 сантиметрів і коріння

Раніше ми писали, зберігати часник на зиму, щоб він довго залишався свіжим. Більше про це читайте у новині.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie