- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 61
- Час на прочитання
- 1 хв
Коли викопувати озимий часник 2025 року — місячний календар
Кожен дачник знає, що часник не потребує особливого догляду, але для гарного врожаю потрібно підібрати найкращий час для викопування.
Часник славиться своєю невибагливістю у догляді, проте дуже важливо підібрати правильно час, щоб його викопати. Це потрібно зробити вчасно — він має повністю дозріти.
Озимий часник зазвичай висаджують на городі восени, а ось викопують його, починаючи від середини липня і закінчуючи серпнем. Щоб не зіпсувати врожай і отримати смачний озимий часник, варто звернутися по допомогу до місячного календаря.
Згідно з цим календарем, найсприятливішими днями літа для викопування озимого часника є такі дати: 2, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 26 серпня.
Основні правила викопування часнику:
за 1-1,5 тижні до збору врожаю припиняємо полив
копаємо в суху погоду, в ранковий або вечірній час
підкопуємо цибулини часнику вилами, а не лопатою
залишаємо їх на тиждень у приміщенні, яке добре провітрюється, щоб вони підсохли
обрізаємо стебла, залишаючи близько 10 сантиметрів і коріння
Раніше ми писали, зберігати часник на зиму, щоб він довго залишався свіжим. Більше про це читайте у новині.