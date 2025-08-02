Часник / © Pixabay

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Часник славиться своєю невибагливістю у догляді, проте дуже важливо підібрати правильно час, щоб його викопати. Це потрібно зробити вчасно — він має повністю дозріти.

Озимий часник зазвичай висаджують на городі восени, а ось викопують його, починаючи від середини липня і закінчуючи серпнем. Щоб не зіпсувати врожай і отримати смачний озимий часник, варто звернутися по допомогу до місячного календаря.

Згідно з цим календарем, найсприятливішими днями літа для викопування озимого часника є такі дати: 2, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 26 серпня.

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Основні правила викопування часнику:

за 1-1,5 тижні до збору врожаю припиняємо полив

копаємо в суху погоду, в ранковий або вечірній час

підкопуємо цибулини часнику вилами, а не лопатою

залишаємо їх на тиждень у приміщенні, яке добре провітрюється, щоб вони підсохли

обрізаємо стебла, залишаючи близько 10 сантиметрів і коріння

Раніше ми писали, зберігати часник на зиму, щоб він довго залишався свіжим. Більше про це читайте у новині.