Вирощування кавунів з розсади стає дедалі популярнішим навіть у північних регіонах України, де раніше ця культура була малопоширена.

Найкращий місяць для садіння кавуна залежить від низки факторів. Варто враховувати клімат, а також місце, де ви плануєте садити кавуни, наприклад, у теплиці або безпосередньо на відкритому повітрі.

Кавунам потрібне тепло для проростання, тому температура ґрунту близько 23 °C ідеально підходить. Їх слід сіяти від ранньої весни, приблизно через три тижні після дати останніх заморозків, і з певним захистом. На відкритому повітрі кавуни варто садити наприкінці весни — на початку літа після того, як температура ґрунту досягне 21 °C.

Щоб вирости і почати плодоносити кавунам потрібно від 70 до 100 днів, залежно від сорту, який ви посадили, та умов, у яких ви їх вирощуєте.

Корисні поради

Виберіть для кавунів ділянку з південного або південно-східного боку, захищену від вітру і таку, що добре прогрівається й освітлюється, де до кавунів вирощувалися багаторічні трави (люцерна, буркун, еспарцет), озима пшениця, капуста, цибуля або однорічні бобові культури. Не рекомендують вирощувати кавуни після таких рослин, як пасльонові (картопля, помідори, баклажани, перець) і гарбузові (диня, кабачок, патисон, і кавун). Після того, як ви знімете урожай кавунів, вирощувати на цій ділянці гарбузові можна буде лише через 6-8 років.

Найкращий ґрунт для кавуна — піщаний або супіщаний із водневим показником 6,5-7 одиниць. Підготовку ділянки проводять восени: під перекопування вносять по 4-5 кг перепрілого гною на кожен м², а також по 40-45 г суперфосфату, 15-25 г калійної солі і 24-35 г сульфату амонію на ту ж одиницю площі. У важкі ґрунти вносять по одному-два відра піску на м². Свіжий гній для удобрення ґрунту не використовують.

