Коли висаджувати солодкий перець, томати і капусту в травні 2025 року: сприятливі дні

Коли висаджувати солодкий перець, томати і капусту в травні 2025 року / © Pixabay

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Знавці городництва поділилися, у які саме дні травня 2025 року найсприятливіше висаджувати томати, перець і капусту у відкритий ґрунт відповідно до фаз Місяця.

Чимало городників орієнтуються на місячний календар, і не випадково — він дозволяє обрати оптимальні дні для висаджування овочевих культур, що суттєво впливає на майбутній урожай. Це стосується і помідорів, і перцю, і капусти: за правильного вибору часу посадки ці рослини дають рясні плоди.

Дізнайтесь, які дні весни 2025 року найбільш вдалі для посадки цих овочів згідно з порадами місячного календаря.

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Коли садити помідори в травні 2025 року

Томати — світло- і вологолюбна культура, яка потребує сприятливих умов для успішного росту та щедрого врожаю. Щоб розсада добре прижилася й активно плодоносила, важливо обрати правильний момент для висаджування. Згідно з місячними ритмами, найкращий час для посадки помідорів у травні 2025 року припадає на період зростального Місяця, а саме:

5 травня;

6 травня;

7 травня;

8 травня;

9 травня;

10 травня;

11 травня.

Коли висаджувати солодкий перець в травні 2025 року

Досвідчені городники добре знають, що перець — одна з найчутливіших культур, яку не варто висаджувати у відкритий ґрунт раніше, ніж встановиться стабільне тепло. Для нормального росту ґрунт має прогрітися щонайменше до +12 °C, а нічна температура — не опускатися нижче цієї позначки. Зазвичай такі умови настають лише в другій половині травня.

Передчасна посадка може завдати шкоди розсаді: навіть якщо листя залишиться зеленим, плоди виростуть дрібними, блідими і слабкими. Саме тому краще не поспішати і дочекатися оптимальних погодних умов.

Коли краще садити капусту в травні 2025 року

Городники стверджують, що капуста добре почувається в прохолодному кліматі, тому її висаджування можна починати ще від квітня. Проте, щоб отримати великі, щільні головки, варто обрати найбільш сприятливі дні для посадки в травні. Згідно з місячним календарем, найкраще висаджувати капусту у такі дати:

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12–20 травня;

22–24 травня;

27 травня;

29 травня.