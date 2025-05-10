ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
2 хв

Коли висаджувати солодкий перець, томати і капусту в травні 2025 року: сприятливі дні

Результативність врожаю на городі визначається не лише якісним доглядом за рослинами, а й влучним вибором днів для їх висаджування.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коли висаджувати солодкий перець, томати і капусту в травні 2025 року

Коли висаджувати солодкий перець, томати і капусту в травні 2025 року / © Pixabay

Знавці городництва поділилися, у які саме дні травня 2025 року найсприятливіше висаджувати томати, перець і капусту у відкритий ґрунт відповідно до фаз Місяця.

Чимало городників орієнтуються на місячний календар, і не випадково — він дозволяє обрати оптимальні дні для висаджування овочевих культур, що суттєво впливає на майбутній урожай. Це стосується і помідорів, і перцю, і капусти: за правильного вибору часу посадки ці рослини дають рясні плоди.

Дізнайтесь, які дні весни 2025 року найбільш вдалі для посадки цих овочів згідно з порадами місячного календаря.

Коли садити помідори в травні 2025 року

Томати — світло- і вологолюбна культура, яка потребує сприятливих умов для успішного росту та щедрого врожаю. Щоб розсада добре прижилася й активно плодоносила, важливо обрати правильний момент для висаджування. Згідно з місячними ритмами, найкращий час для посадки помідорів у травні 2025 року припадає на період зростального Місяця, а саме:

  • 5 травня;

  • 6 травня;

  • 7 травня;

  • 8 травня;

  • 9 травня;

  • 10 травня;

  • 11 травня.

Коли висаджувати солодкий перець в травні 2025 року

Досвідчені городники добре знають, що перець — одна з найчутливіших культур, яку не варто висаджувати у відкритий ґрунт раніше, ніж встановиться стабільне тепло. Для нормального росту ґрунт має прогрітися щонайменше до +12 °C, а нічна температура — не опускатися нижче цієї позначки. Зазвичай такі умови настають лише в другій половині травня.

Передчасна посадка може завдати шкоди розсаді: навіть якщо листя залишиться зеленим, плоди виростуть дрібними, блідими і слабкими. Саме тому краще не поспішати і дочекатися оптимальних погодних умов.

Коли краще садити капусту в травні 2025 року

Городники стверджують, що капуста добре почувається в прохолодному кліматі, тому її висаджування можна починати ще від квітня. Проте, щоб отримати великі, щільні головки, варто обрати найбільш сприятливі дні для посадки в травні. Згідно з місячним календарем, найкраще висаджувати капусту у такі дати:

  • 12–20 травня;

  • 22–24 травня;

  • 27 травня;

  • 29 травня.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie