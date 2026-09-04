Кольорові речі упродовж багатьох років будуть, наче щойно з магазину: спосіб прання наших бабусь

Як зберегти яскравий колір одягу / © pexels.com

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Яскравий одяг з часом втрачає насиченість. Причина не лише у частому пранні. На стан тканини впливають гаряча вода, тривале замочування, сонячне світло та агресивні мийні засоби. Тому господині здавна використовували простий домашній метод, який актуальний і сьогодні. Йдеться про звичайну кухонну сіль. Її можна застосовувати не в барабані пральної машини, а на етапі підготовки речей до прання. Такий спосіб особливо часто рекомендують для нових кольорових виробів із натуральних тканин, адже він допомагає зменшити вимивання барвника під час наступного прання.

Як підготувати кольорову річ до прання

Для домашньої процедури знадобиться прохолодна або ледь тепла вода та звичайна кам’яна сіль без ароматизаторів і додаткових компонентів. На кілька літрів води додають сіль і добре розчиняють її.

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Річ занурюють у розчин приблизно на 15–30 хвилин, після чого перуть відповідно до рекомендацій на етикетці. Для першого прання нової яскравої футболки, сукні чи іншої речі такий попередній етап можна використовувати як просту домашню профілактику. Рекомендації щодо сольового замочування для збереження кольору зустрічаються і в сучасних побутових порадах.

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Водночас не варто сприймати сіль як гарантований «закріплювач» для будь-якої тканини. Якщо виробник використав нестійкий барвник, домашній метод не зможе повністю запобігти його вимиванню.

Маленька хитрість для улюбленого одягу

Щоб зберегти яскравий колір речей, важливо не тільки використовувати народні методи. Кольоровий одяг перед пранням краще вивертати навиворіт — так зовнішня поверхня менше контактує з барабаном та іншими речами.

Не варто також прати яскраві тканини у надто гарячій воді. Якщо на етикетці дозволено, для повсякденного одягу краще вибирати нижчу температуру. Після прання кольорові речі бажано сушити не під прямими сонячними променями, а в затінку.

Особливо обережними треба бути з чорним, червоним, синім та іншими насиченими відтінками — на них втрата яскравості помітна найшвидше.

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