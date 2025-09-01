Кольори аури за знаком зодіаку: дізнайтесь, яка у вас

Яка у вас аура за знаком зодіаку / © unsplash.com

Овен — Червона аура: вогонь і непохитна енергія

Овен живе пристрастю, рішучістю й жагою перемагати. Його аура палає яскраво-червоною — кольором сили, імпульсу та невгамовного темпераменту.

Телець — Смарагдова аура: стабільність і достаток

Телець — дитя землі, тісно пов’язане з природою. Його глибокий зелений відтінок символізує надійність, міцні корені, гармонію з довкіллям і любов до красивих радощів життя.

Близнюки — Золота аура: легкість і грайливість

Найсонячніший знак зодіаку. Жовта аура Близнюків уособлює цікавість, жваве спілкування, гнучкість і життєрадісність, що надихає й заряджає оточення.

Рак — Рожева аура: тепло і ніжність серця

Емоційні Раки випромінюють м’яке рожеве світло. Це аура турботи, любові до рідного дому, глибоких почуттів і відданості близьким.

Лев — Помаранчева аура: сила та магнетизм

Лев створений для сяйва. Його аура — насичено-помаранчева, колір впевненості, творчої енергії та харизми, яка здатна освітити простір довкола.

Діва — Сапфірова аура: ясність і досконалість мислення

Глибокий синій відтінок Діви відображає логіку, проникливість, прагнення до чистоти думок та ідеалу в кожній деталі.

Терези — Блакитна аура: витонченість і гармонія

Терези живуть у світі краси та рівноваги. Їхня аура — немов чиста вода: прозора, легка й повітряна, що дарує відчуття спокою та внутрішньої злагоди.

Скорпіон — Темно-синя аура: глибина й таємниця

Скорпіон — знак прихованих світів і інтуїції. Його аура насичено-синя, майже містична. Вона промовляє про проникливість, потаємні пристрасті та здатність бачити невидиме.

Стрілець — Світло-помаранчева аура: енергія пошуку

Стрілець завжди спрямований до нових горизонтів. Його м’яка помаранчева аура втілює жагу знань, дух мандрів і невтомний пошук вищого сенсу.

Козоріг — Вишнева аура: сила і непохитність

Глибокий, винний відтінок аури Козорога говорить про дисципліну, витривалість і прихований вогонь, що допомагає йому досягати вершин.

Водолій — Світло-зелена аура: оновлення й прогрес

Мислитель і новатор, Водолій випромінює ніжно-зелений, м’ятний відтінок. Це аура гуманізму, нових ідей, духовного зростання та сили, що зцілює.

Риби — Фіолетова аура: інтуїція і магія душі

Аметистове сяйво Риб символізує зв’язок із мистецтвом, духовністю та світом мрій. Це колір тиші, тонких емоцій і внутрішньої чарівності, яку неможливо описати словами.