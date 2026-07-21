Колишній бортпровідник розповів, чому ніколи не варто вдягати чорні шкарпетки в літаку

Літак

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Підбираючи одяг для перельоту, пасажири зазвичай звертають увагу на комфорт. Однак колишній бортпровідник British Airways Кріс Мейджор радить звертати увагу навіть на колір шкарпеток. За його словами, чорні шкарпетки можуть створити небезпечну ситуацію на борту літака.

Про це він розповів виданню Metro, передає unilad.

За словами Мейджора, проблема виникає насамперед під час нічних рейсів, коли освітлення в салоні приглушене.

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«На нічних рейсах освітлення в салоні слабке, а темні шкарпетки буквально зливаються з тінню. Проблеми починаються тоді, коли пасажири витягують ноги й вони опиняються в проході. У таких умовах екіпаж може помітити їх лише в останню мить», — пояснив колишній бортпровідник.

Він зазначив, що через це члени екіпажу ризикують перечепитися об ноги пасажирів, особливо коли швидко пересуваються вузьким проходом із гарячими напоями або їжею.

«Йдеться не про моду, а про видимість. У вузькому проході екіпаж рухається швидко, часто несе гарячі напої та змушений оминати сумки, лікті й напівсонних пасажирів. Будь-що, що важко помітити на рівні підлоги, може призвести до нещасного випадку», — наголосив експерт.

Чи можна знімати взуття в літаку

Кріс Мейджор також зазначив, що не бачить проблеми в тому, що пасажири знімають взуття під час тривалого перельоту. Проте є одна важлива умова.

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Ще 2024 року в коментарі CNN він заявив, що перед польотом варто подбати про гігієну.

«Хотілося б сподіватися, що люди приймають душ або ванну перед польотом і вдягають чисті шкарпетки чи панчохи. Єдина проблема — якщо від ніг неприємно пахне», — сказав він.

За словами колишнього члена екіпажу, самі бортпровідники також нерідко знімають взуття під час далеких рейсів, коли мають таку можливість.

Який одяг краще обирати для польоту

Фахівці радять звертати увагу не лише на комфорт, а й на матеріали одягу. Засновниця компанії Super Label Store Нур де Сварт рекомендує віддавати перевагу натуральним тканинам — бавовні, вовні, льону або шовку.

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За її словами, бавовняні спортивні штани та светр із мериносової вовни забезпечують комфорт під час польоту й водночас є безпечнішими, ніж синтетичний спортивний одяг, якщо виникне надзвичайна ситуація.

Нагадаємо, раніше пасажир пережив шок, коли частина ілюмінатора літака відірвалася і впала йому під ноги під час особливо страшного приземлення.

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