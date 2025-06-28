Комарі в Україні кусають сильніше: лікарка пояснила несподівану причину

Комарі / © www.freepik.com/free-photo

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Улітку українці помічають зростання кількості комарів. Але не всі знають, що за цим може стояти зникнення горобців.

Про це розповіла лікарка-алерголог Олена Бачинська в ефірі телеканалу «Київ24».

За словами фахівчині, у багатьох районах України значно зменшилась кількість воробців. Це пов’язано з активним викошуванням трави, яка була їхнім природним середовищем. У результаті, без воробців — природних ворогів комарів — кількість останніх зростає.

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Окрім екологічного чинника, на силу реакції організму на укус впливають і медичні аспекти. Наприклад, люди з активованим герпесвірусом або вірусом Епштейна-Барр частіше страждають від серйозніших алергічних реакцій на укуси. Також важливу роль відіграє дефіцит вітаміну В1 — він притягує комарів.

«Є спостереження, що коли людина починає приймати вітамін В1, її комарі майже не кусають», — зазначила Бачинська.

Лікарка також наголосила: укуси комарів не є безпечними, адже самі комахи не є стерильними. Особливо небезпечними є перші комарі сезону — ті, що «пережили» зиму. Якщо реакція на укус триває понад три дні — це сигнал, що йдеться про інфекцію.

Бачинська порадила відразу після укусу обробити місце антисептиком — йодом, бетадіном або санітайзером для рук, якщо інше недоступне. Така проста дія допоможе зупинити поширення інфекції під шкірою.

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