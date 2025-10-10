ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
12
Час на прочитання
1 хв

Компост із листя восени: весняне добриво дешевше гною — всього за 100 гривень

Гній — чудове добриво, за яке дачники часто платять великі гроші, прагнучи отримати багатий врожай. Але що, як сказати вам, що ці кошти можна зберегти, а замість дорогого гною отримати не менш поживне добриво з простих відходів? Мова йде про опале листя.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Компост з листя в жовтні-листопаді

Компост з листя в жовтні-листопаді / © unsplash.com

Саме з нього можна створити ідеальне весняне добриво, витративши всього 100 гривень на пакети для сміття. Детальніше про процес приготування поживної маси з листя можна дізнатися далі.

Процес простий: складіть сухе листя у пакети, пересипте його землею або старим перегноєм, злегка зволожте кожен шар водою, зробіть кілька дірочок у пакеті та поставте його в тінь.

І все! Через 8–9 місяців у вас буде готовий, легкий та поживний компост, який чудово підживить ваші рослини.

Як це працює? У листі розігрівається природне тепло, активізуються корисні мікроорганізми, починається природне бродіння, і маса перетворюється на легкий, пухкий та надзвичайно живильний перегній.

Навіть звичайний гній не завжди може зрівнятися за ефективністю. До того ж гній може обпалювати рослини та ущільнювати ґрунт, тоді як перегній із листя позбавлений цих недоліків.

Дата публікації
Кількість переглядів
12
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie