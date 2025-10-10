- Дата публікації
Компост із листя восени: весняне добриво дешевше гною — всього за 100 гривень
Гній — чудове добриво, за яке дачники часто платять великі гроші, прагнучи отримати багатий врожай. Але що, як сказати вам, що ці кошти можна зберегти, а замість дорогого гною отримати не менш поживне добриво з простих відходів? Мова йде про опале листя.
Саме з нього можна створити ідеальне весняне добриво, витративши всього 100 гривень на пакети для сміття. Детальніше про процес приготування поживної маси з листя можна дізнатися далі.
Процес простий: складіть сухе листя у пакети, пересипте його землею або старим перегноєм, злегка зволожте кожен шар водою, зробіть кілька дірочок у пакеті та поставте його в тінь.
І все! Через 8–9 місяців у вас буде готовий, легкий та поживний компост, який чудово підживить ваші рослини.
Як це працює? У листі розігрівається природне тепло, активізуються корисні мікроорганізми, починається природне бродіння, і маса перетворюється на легкий, пухкий та надзвичайно живильний перегній.
Навіть звичайний гній не завжди може зрівнятися за ефективністю. До того ж гній може обпалювати рослини та ущільнювати ґрунт, тоді як перегній із листя позбавлений цих недоліків.