Компост з листя в жовтні-листопаді / © unsplash.com

Саме з нього можна створити ідеальне весняне добриво, витративши всього 100 гривень на пакети для сміття. Детальніше про процес приготування поживної маси з листя можна дізнатися далі.

Процес простий: складіть сухе листя у пакети, пересипте його землею або старим перегноєм, злегка зволожте кожен шар водою, зробіть кілька дірочок у пакеті та поставте його в тінь.

І все! Через 8–9 місяців у вас буде готовий, легкий та поживний компост, який чудово підживить ваші рослини.

Як це працює? У листі розігрівається природне тепло, активізуються корисні мікроорганізми, починається природне бродіння, і маса перетворюється на легкий, пухкий та надзвичайно живильний перегній.

Навіть звичайний гній не завжди може зрівнятися за ефективністю. До того ж гній може обпалювати рослини та ущільнювати ґрунт, тоді як перегній із листя позбавлений цих недоліків.