Психологічний тест на характер особистості / © Mixnews

У повсякденних клопотах саме незначні ситуації демонструють справжній характер людини. Одна з таких — поїздка у переповненому громадському транспорті. Коли навколо тиснява, мало повітря, а поряд стоять люди, які явно потребують допомоги. У такому випадку наш вибір видаватиме те, чим ми керуємося у житті: емоціями, логікою чи моральними переконаннями. Цей тест не поділяє людей на «хороших» чи «поганих», він лише допомагає побачити, що для вас є пріоритетним.

Психологічний тест / © Mixnews

Уявіть ситуацію: ви їдете у переповненому автобусі. Кондиціонер ледве працює, хтось слухає музику вголос, а поруч стоять чотири людини: вагітна жінка, чоловік із гіпсом, літня пані з ходунками, дитина, яка ось-ось заплаче. А вільне місце — лише одне. Кому ви поступитесь?

Вагітна жінка — ви мислите логічно

Якщо насамперед ви допоможете вагітній жінці, це свідчить про раціональність вашого мислення.

Такі люди:

спокійно оцінюють ситуацію;

вміють розставляти пріоритети;

не піддаються емоційним імпульсам;

шукають найлогічніше рішення.

Ваш підхід до вирішення проблем і повсякденних задач — це зріла логіка, яка дозволяє діяти обдумано й передбачувано, без зайвих емоційних поривань.

Чоловік із гіпсом — ви лідер із чутливим серцем

Вибір на користь людини з травмою говорить про природне відчуття відповідальності. Ви — та людина, яка не пройде повз чужий біль.

Ви зазвичай:

швидко приймаєте рішення в критичні моменти;

готові діяти, довго не думаючи;

поєднуєте силу характеру з ніжністю до людей;

наділені якостями лідера.

Дитина, яка ось-ось заплаче — ви живете серцем

Якщо перше бажання — заспокоїти дитину, ви людина високої емоційної чутливості.

Ваші найголовніші якості:

сильна емпатія;

здатність відчувати настрій інших;

добре розвинена інтуїція;

бажання допомогти і створити комфорт.

І хоча чужі переживання інколи можуть втомлювати, саме ваше тепле серце робить світ набагато добрішим.

Літня жінка — ви керуєтеся власними принципами та внутрішнім кодексом

Якщо ви допоможете бабусі з ходунками, це означає, що головна ваша цінність — повага.

Такі люди:

завжди стоять на боці справедливості;

діють згідно з моральними правилами;

мають тверду, але добру позицію;

випромінюють надійність і спокій.

Поруч з вами інші почуваються у безпеці.