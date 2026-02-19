Кому дозволено не постувати під час Великого посту: повний перелік

Церква. / © Unsplash

Великий піст, який цього року триватиме від 23 лютого до 12 квітня, віряни вважають важливим духовним періодом очищення, молитви та самодисципліни. Однак дотримання посту не є однаковим обов’язком.

Церква каже, що мета посту — не просто обмеження в їжі, а духовна робота над собою. Саме тому він не повинен шкодити здоров’ю або ставати надмірним тягарем.

Якщо людина фізично не може дотримуватися суворих обмежень, допускається послаблення посту. Хто взагалі не може поститися фізично, може зосередитися на духовній складовій — молитві, добрих справах, стриманості у словах та вчинках.

Кому дозволено не постувати

Діти

Малюки та діти не зобов’язані дотримуватися суворого посту, адже їхній організм активно росте й потребує повноцінного харчування. У підлітків починає формуватися гормональна функція, а тому якісне харчування їм необхідне.

Вагітні та жінки, які годують

У цей період жінки мають підвищену потребу в поживних речовинах. У період вагітності формується плід, а тому він має отримувати достатню кількість білка, вітамінів і мінералів.

Коли дитина народжується, вона всі поживні речовини отримує з молоком матері. Суворі обмеження можуть бути небезпечними як для здоров’я мам, так і для їхніх дітей.

Люди із хворобами

Тим, хто має хронічні захворювання, проблеми зі шлунком, діабет, важкі захворювання печінки і нирок чи інші серйозні стани, не рекомендують дотримуватися суворого посту без консультації лікаря.

Літні люди

У таких людей, зазвичай, вже присутні якісь хронічні захворювання, організм менш витривалий і більш схильний до стресів. Через ослаблений організм і потребу в особливому харчуванні для них допускаються значні послаблення.

Ті, хто важко працює фізично

Для людей із важкою фізичною працею можливі індивідуальні послаблення. На такій роботі витрачається дуже велика кількість енергії, яка поповнюється тільки білком. У разі його нестачі можуть розвиватися різні захворювання.

