Кому і чому не можна їсти авокадо: ви здивуєтеся

Авокадо. / © Pexels

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Авокадо - корисний фрукт, який містить корисні жир, мінерали та фолієву кислоту. Він позитивно впливає на серце, покращує роботу травлення і навіть сприяє зниженню рівня холестерину.

Втім, незважаючи на всі переваги, у деяких випадках авокадо може виявитися шкідливим. Кому не варто їсти авокадо, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Перш за все вживати авокадо потрібно в помірних кількостях. Плід багатий на корисні висококалорійні жири рослинного типу. Середній плід може містити близько 25 г жиру та майже 300 ккал.

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Авокадо - екзотичний фрукт, а тому може розвинутись алергія або непереносимість, пов'язана з вживанням авокадо.

Авокадо не можна їсти тим, хто приймає ліки для розрідження крові. Він містить велику кількість вітаміну К, який зменшує ефективність таких медикаментів.

Під час високого рівня холестерину в крові авокадо може ще більше підвищувати його. Фрукт багатий на жирні кислоти Омега-3, які можуть блокувати правильне засвоєння холестерину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можна вживати недостигле авокадо.

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