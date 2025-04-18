Кому не можна пити самогон: названий домашній алкоголь, який в жодному разі не можна вживати

Кому не можна пити самогон

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Самогон, попри свою популярність та поширену думку про його «натуральність», є потенційно небезпечним алкогольним напоєм, особливо якщо виготовляється в домашніх умовах без належного контролю якості. Високий вміст спирту та ризик наявності шкідливих домішок роблять його вживання серйозною загрозою для здоров’я.

Існує два основних методи приготування самогону:

Дистилят. Продукт отримують шляхом випаровування спирту з браги. Цей спосіб має суттєвий недолік — після першої перегонки в напої залишається значна кількість шкідливих речовин. Для їхнього видалення потрібні повторні перегонки.

Ректифікат. Цей метод використовується переважно у промисловому виробництві та передбачає повне розділення сировини на окремі фракції, дозволяючи отримати спирт високої чистоти.

Для досягнення прийнятної якості самогону обидва методи часто застосовуються багаторазово, щоб максимально позбутися шкідливих домішок. Сировина для самогону може бути різноманітною — фрукти, ягоди, виноград, цукор, зернові культури. Однак, шкідливість напою залежить не стільки від вихідного продукту, скільки від дотримання технології його приготування та якості очищення.

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Категоричні протипоказання: кому самогон ні в якому разі не можна пити

Самогон, особливо домашнього виробництва, несе в собі додаткові ризики порівняно з алкоголем заводського виготовлення через відсутність належного контролю якості. Існують категорії людей, яким вживання самогону (та й будь-якого алкоголю взагалі) категорично заборонено:

Вагітні жінки . Вживання алкоголю під час вагітності є вкрай небезпечним і може призвести до серйозних вад розвитку плоду, включаючи фетальний алкогольний синдром (ФАС), що характеризується фізичними та розумовими порушеннями у дитини.

Люди із захворюваннями печінки. Алкоголь чинить токсичну дію на печінку. Вживання самогону при таких захворюваннях, як гепатит або цироз, може значно погіршити стан та спровокувати розвиток небезпечних ускладнень.

Особи з психічними розладами. Алкоголь може негативно впливати на психічний стан, погіршувати симптоми психічних розладів, зокрема депресії, тривожності, а також підвищувати ризик суїцидальної поведінки.

Люди із серцево-судинними захворюваннями. Алкоголь сприяє підвищенню артеріального тиску, що може призвести до розвитку гіпертонії, аритмії та інших серцево-судинних ускладнень, включаючи інфаркт та інсульт.

Особи з гастроентерологічними захворюваннями. При гастриті, панкреатиті та інших захворюваннях шлунково-кишкового тракту алкоголь подразнює слизову оболонку шлунка та підшлункову залозу, що може викликати гострі напади та загострення хронічних процесів.

Чим небезпечний та шкідливий самогон

Усі міцні алкогольні напої завдають значної шкоди організму, викликаючи токсичне ураження печінки, підшлункової залози та призводячи до розвитку залежності. Однак, самогон становить особливу небезпеку через можливу наявність шкідливих домішок, не характерних для алкоголю фабричного виробництва.

Насамперед, йдеться про сивушні оливи та альдегіди. Ці високотоксичні речовини утворюються в процесі бродіння спирту та практично завжди присутні в самогоні, виготовленому методом дистиляції, в різних концентраціях. Повністю позбутися їх може лише ректифікаційна колонка. Для зменшення їхньої кількості досвідчені самогонники використовують дефлегматори, сухопарники та ретельно відбирають «голови» та «хвости» під час перегонки. Сивушні оливи мають неприємний запах, маслянисту консистенцію та є отрутою для організму, вражаючи слизові оболонки та у великих дозах можуть викликати нудоту, запаморочення, печію і навіть смерть. Навіть у невеликих концентраціях вони здатні завдати серйозної шкоди здоров’ю та мають властивість накопичуватися в організмі.

Хоча при належній майстерності самогонника можна досягти відносної чистоти продукту, ризик отруєння шкідливими домішками завжди залишається вищим, ніж при вживанні якісного заводського алкоголю.

Самогон часто виготовляється в кустарних умовах з недотриманням санітарних норм та технології виробництва. Це може призвести до утворення небезпечних токсичних речовин. Недбалість самогонника або випадкові помилки у процесі вигонки можуть перетворити напій на справжню отруту. У деяких випадках недобросовісні виробники можуть навіть додавати хімічні речовини для посилення сп’яніння.

Похмільний синдром після вживання самогону зазвичай є значно важчим, ніж після якісного заводського алкоголю. Це знову ж таки пов’язано з наявністю сивушних олив, які навіть без високої концентрації спирту отруюють організм, викликаючи нудоту, блювання, сильний головний біль та запаморочення. У великих кількостях самогон може спровокувати судоми, тахікардію і навіть кому. Систематичне вживання самогону призводить до порушення роботи внутрішніх органів та розвитку хронічних захворювань.

Який самогон в жодному разі не можна пити

Найбільшу загрозу становить самогон, придбаний у неперевірених осіб або виготовлений невідомо ким.

Основні ризики такого «покупного» алкоголю в тому, що ви не знаєте, як саме виготовлявся напій, які технології використовувалися та чи дотримувалися санітарних норм.

Якість вихідної сировини для браги залишається під питанням.

Недобросовісні виробники можуть використовувати неякісну тару (наприклад, нехарчовий пластик), що підвищує токсичність продукту. Дотримання вимог до тари є критично важливим.

Для економії часу та сировини недобросовісні самогонники можуть не розділяти напій на фракції та не видаляти небезпечні речовини.

Продавці можуть додавати до самогону небезпечні речовини для посилення сп’яніння (наприклад, димедрол), що може призвести до непередбачуваних та незворотних наслідків, включаючи втрату пам’яті та депресію.

За самогон можуть видавати розбавлений технічний спирт або інші небезпечні рідини.

Навіть знайомі люди можуть виявитися недобросовісними. Довіряти неперевіреним джерелам алкоголю вкрай небезпечно.

Медики та вчені одностайні в тому, що самогон не може бути корисним для здоров’я при вживанні всередину в дозах, що перевищують 30-50 грамів на день, і навіть у таких малих кількостях його вживання несе певні ризики. Тому, щоб уникнути серйозних проблем зі здоров’ям, краще утриматися від вживання самогону, особливо невідомого походження. Бережіть себе та своє здоров’я.