Кому обов’язково треба спати вдень, а кому категорично не можна, щоб не нашкодити здоров’ю

Дослідження доводять, що короткий відпочинок посеред дня може суттєво покращити працездатність, підвищити концентрацію та навіть захистити нервову систему від перевантаження. Але водночас денна дрімота для інших людей може обернутися розбитістю, безсонням уночі та збоями в роботі організму. Тому важливо враховувати не лише бажання, а й особливості свого здоров’я та ритму життя.

Кому денний сон приносить найбільшу користь

Для певних груп людей денний сон — майже обов’язкова потреба, оскільки він допомагає тілу відновитись і не допускає перевантаження. Особливо цей режим підходить для тих, хто інтенсивно працює чи має нестабільний графік. Люди з хронічною втомою, високим рівнем стресу або тривожною нервовою системою часто відчувають помітне полегшення після короткого 25 хвилинного відпочинку. Такий сон сприяє нормалізації гормонального балансу, знижує рівень кортизолу й підтримує серцево-судинну систему.

Потреба у денному сні також характерна для підлітків та людей похилого віку. Молодому організму важко підтримувати стабільну енергію протягом дня, оскільки мозок активно розвивається. А у старших людей дрімота допомагає компенсувати ранні пробудження та менш глибоку нічну фазу сну. Короткий денний відпочинок у цих випадках не є примхою, а природною реакцією організму, який потребує підзарядки.

Кому краще уникати сну посеред дня

Попри всю користь, денний сон підходить далеко не всім. Психологи та сомнологи наголошують, що людям зі схильністю до безсоння, збитого режиму або нічних пробуджень варто категорично уникати навіть короткої дрімоти вдень. Причина проста: організм отримує сигнал, що потреба у сні частково задоволена, і ввечері заснути стає значно важче.

Для людей, які прокидаються важко, мають знижену працездатність після денного відпочинку або відчувають сонну інерцію, денний сон також небажаний. Він може порушити біологічні ритми, викликати млявість і знизити рівень енергії на решту дня. Особливо обережними повинні бути ті, у кого є проблеми зі щитовидною залозою, схильність до депресивних станів або низький тиск — денна дрімота іноді погіршує симптоми.

Як правильно організувати денний сон, щоб він був корисним

Якщо денний сон вам підходить, важливо дотримуватися кількох правил. Найкращий час для відпочинку — у проміжку від 13:00 до 15:00, коли природно падає рівень енергії. Тривалість не повинна перевищувати 20-30 хвилин, інакше організм входить у глибші фази сну, з яких важко прокидатися.

Не менш важливо створити комфортні умови: затемнити приміщення, прибрати гаджети та вимкнути яскраве світло. А одразу після пробудження варто зробити кілька рухів або випити води, щоб тіло швидше повернулося у робочий режим. Такий підхід дозволяє зробити максимально корисним денний відпочинок без жодної шкоди для нічного сну.