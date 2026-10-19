Кому в жодному разі не можна їсти вершкове масло і чому: про це варто знати

Кому не можна їсти вершкове масло / © unsplash.com

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Вершкове масло — це натуральний, корисний і смачний продукт, який додають до каш, бутербродів, випічки та гарячих страв. Проте навіть якісне масло підходить не всім і потребує помірного вживання. Воно містить багато насичених жирів, надлишок яких може підвищувати рівень «поганого» холестерину в крові. За рекомендаціями Американської асоціації серця, для здоров’я серцево-судинної системи важливо обмежувати насичені жири й частіше вибирати ненасичені з рослинних олій, горіхів та риби.

Кому не варто їсти вершкове масло

Людям з алергією на білки коров’ячого молока. За підтвердженої алергії вершкове масло є небажаним продуктом, оскільки у ньому можуть залишатися сліди молочних білків. Реакції можуть проявлятися висипом, свербежем, набряком, блюванням або іншими симптомами. Людям із такою алергією потрібно дотримуватися рекомендацій лікаря та уважно читати склад продуктів.

Людям із високим рівнем холестерину. Вершкове масло багате на насичені жири, які можуть підвищувати рівень ліпопротеїнів низької щільності — так званого «поганого» холестерину. Якщо аналізи показують підвищений рівень ЛПНЩ, варто обговорити з лікарем раціон і обмежити продукти з великою кількістю насичених жирів. Частину масла можна замінити оливковою або соняшниковою олією.

Людям із серцево-судинними захворюваннями. Якщо людина має ішемічну хворобу серця або перенесла інфаркт чи інсульт, харчування стає важливою складовою профілактики подальших ускладнень. У таких випадках варто особливо уважно ставитися до кількості насичених жирів у раціоні. Це не означає, що кожному пацієнту потрібно повністю виключити вершкове масло, але його кількість має відповідати індивідуальним рекомендаціям лікаря.

Людям, які мають надлишок калорій у раціоні. Вершкове масло — калорійний продукт: у 100 г міститься приблизно 700–750 ккал залежно від жирності. Якщо регулярно додавати його у великій кількості до бутербродів, каш, картоплі та інших страв, загальна калорійність харчування може значно зрости. Тим, хто прагне контролювати масу тіла, варто стежити за розміром порцій.

Чи можна їсти вершкове масло за підвищеного холестерину

Повністю забороняти вершкове масло всім людям із підвищеним холестерином неправильно. Значення має весь раціон, кількість насичених жирів і те, якими продуктами їх замінюють.

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Американська асоціація серця рекомендує віддавати перевагу ненасиченим жирам замість насичених. Наприклад, для приготування їжі можна частіше використовувати рослинні олії, а в раціон включати горіхи, насіння та рибу.

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Також варто звертати увагу на інші джерела насичених жирів: жирне м’ясо, вершки, жирні сири, випічку та деякі готові продукти. Обмеження лише вершкового масла не завжди дасть бажаний результат, якщо решта харчування залишається незмінною.

Скільки вершкового масла можна їсти без шкоди для здоров’я

Універсальної норми, яка підходить абсолютно всім, немає. Для здорової дорослої людини невелика порція вершкового масла може бути частиною збалансованого раціону. Наприклад, 5–10 г на бутерброд або порцію каші — це значно менше, ніж кілька великих шматків протягом дня.

Водночас потрібно враховувати загальну кількість насичених жирів, які надходять з усією їжею. Якщо вершкове масло регулярно поєднується з жирними сирами, ковбасами, вершками та випічкою, їхня сумарна кількість може бути надмірною.

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